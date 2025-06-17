伊朗襲以國 特拉維夫、海法逾8死

伊朗16日持續向以色列發射飛彈，攻擊特拉維夫。（歐新社）

2025/06/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列和伊朗的衝突十六日進入第四天，伊朗凌晨對以色列發動報復打擊，飛彈火網擊中特拉維夫與港口城市海法，多棟住宅遭毀，造成至少八人喪生，逾百人受傷，總死亡人數增至廿四人。以色列軍方聲稱，十三日對伊朗發動攻勢以來，已「完全控制伊朗首都德黑蘭上空」，並摧毀伊朗約三分之一的地對地飛彈發射器。

以軍稱完全控制德黑蘭上空 俄侵烏至今達不到相同戰果

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伊朗官方媒體「伊斯蘭共和國通訊社」（IRNA）引述伊朗革命衛隊聲明，宣布空襲成功打擊以色列，誓言還會有「更具效率、針對性和毀滅性的行動到來」。聲明還宣揚在此次攻擊中使用一種「新方法」，使得以國的多層次防禦系統互相鎖定，「儘管有美國及西方勢力的全面支持，以及具備最先進的防禦科技，本次行動仍成功且最大程度命中目標」。

以色列十三日對伊朗發動「崛起之獅」行動，不到四十八小時便掌控該國西部，包括德黑蘭在內的制空權。對照之下，二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭至今，俄國仍無法對烏克蘭達成相同戰果，使得俄軍必須置身戰壕之中，並因此承受驚人戰損。「華爾街日報」指出，取得制空權使以色列能夠直接出動戰機在伊朗領空開火，而不必仰賴昂貴的長程飛彈。

此外，伊朗雖與烏克蘭一樣缺乏與對手在空中抗衡的先進戰機，但更大的問題在於未能建構陸基防空系統。數十年來，德黑蘭將賭注押在飛彈部隊和其他區域代理人身上，而非防空系統，被視為「致命的政治失算」。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）十六日向國會重申，德黑蘭無意製造核武，但會持續追求發展核能和核研究的權利，並敦促民眾團結一致對抗這場「滅絕罪式的侵犯」。伊朗外交部也重申反對發展核武的官方立場，但透露國會正在準備法案，可能使得德黑蘭退出禁止核子擴散條約（NPT）。

自十三日以色列先發制人以來，雙方你來我往的空襲對平民造成嚴重傷害。據伊朗衛生部統計，迄今至少二二四人喪生，其中九成為平民，傷者超過一二○○人。

與此同時，七大工業國集團（G7）峰會十五日在加拿大召開。美國總統川普被問到將如何降低以伊緊張局勢時，回應「該是達成協議的時候了」，但也說「有時，他們得先分出高下」。此外，為因應中東情勢緊張，美國航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）十六日駛離南海，往中東方向前進。「路透」引述知情人士報導，尼米茲號原定廿日訪問越南峴港的行程已經取消。

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