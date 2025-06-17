納坦雅胡放話 顛覆伊朗政權

以色列總理納坦雅胡15日首度表態，以色列對伊朗軍事行動的最終結果，可能會是伊朗出現政權更迭，但美國總統川普據稱已否決以軍刺殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫。（路透檔案照）

2025/06/17 05:30

刺殺伊朗最高領袖哈米尼計畫 傳川普已否決

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著伊朗持續對以色列展開報復性反擊，以色列十五日空襲伊朗更多不同目標，除了起初的核設施外，還新增能源生產設施、製造工廠和航空設施等，標誌著衝突進入更廣泛、更激烈的階段。以色列總理納坦雅胡同日更首度表態，以軍行動的最終結果，可能會是伊朗出現政權更迭。不過，據傳美國總統川普已否決以軍刺殺伊朗最高領袖哈米尼的計畫。

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納坦雅胡十五日首次接受美國「福斯新聞」訪問，指稱以色列正面臨核毀滅的「迫在眉睫威脅」，除了採取激進行動外，別無他法，以方準備窮盡一切手段，讓伊朗帶來的「兩大生存威脅」消失，包括彈道飛彈與核武威脅。他還說，「政權更迭當然可能成為結果」，因為德黑蘭當局現在非常脆弱。然而，同日稍早，以軍發言人索沙尼（Nadav Shoshani）表示，以色列的目標「不是改變伊朗政權」。

納坦雅胡也提到，德黑蘭當局將川普視為頭號敵人，因為川普不像前任總統一樣，以軟弱的方式討價還價，而是撕毀「虛假」的核協議，還狙殺伊朗革命衛隊前司令蘇萊曼尼，對伊朗不能擁有核武的態度非常強硬，因此積極策劃暗殺他，「透過他們的情報人員，沒錯。他們想要殺了他」。

美國安全機構從未將川普去年競選總統時發生的兩起暗殺未遂事件指向伊朗，但川普去年九月曾在一場演說中暗示，德黑蘭是幕後黑手。

與此同時，「路透」十五日獨家引述美國資深官員報導，川普擋下以色列「斬首」伊朗最高領袖哈米尼的計畫，但納坦雅胡拒絕發表評論，「我們會做我們必須做的事，我認為美國也知道什麼對美國才是有利的」。他也證實，確實在採取行動前先知會川普和美國政府，「雙方協調一致」。

美前國務院官員︰推翻德黑蘭風險高

隨著雙方持續交火，以色列的攻擊目標已從核設施擴大至全球最大的南帕爾斯天然氣田，十五日再擴至電子產品工廠、警察局、飛機維修站，以及一個聯繫協調德黑蘭清真寺的辦公室等，甚至連伊朗東部靠近土庫曼的什葉派穆斯林聖城之一麥什赫德（Mashhad）的小型機場也遭到襲擊。許多來自城市地區的影片顯示，襲擊地點距離交通要道和人行道僅幾公尺遠。德黑蘭居民指稱，市內發生多起爆炸事件，這些爆炸似乎都針對單輛汽車，令人懷疑是有人利用汽車炸彈或小型無人機進行「定點攻擊」。

前美國總統歐巴馬任內的白宮兼國務院官員、負責研究伊朗問題的涅弗（Richard Nephew）直言，這確實感覺像是在推動政權更迭，而非僅是摧毀伊朗核計畫；以色列可能已認定，阻止伊朗獲得核武的最佳方式，就是推翻德黑蘭政權，但這種策略風險很高，「很多有關德黑蘭權力結構的假設都必須照劇本走」。

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