美兩州議員夫婦遭槍擊2死2傷 凶手攜槍逃亡

美國明尼蘇達州眾議院議員兼前議長霍特曼（左）與明州參議院議員霍夫曼（右），14日遭同一名槍手槍擊，霍特曼不幸身亡，霍夫曼則在送醫搶救後情況逐漸好轉。（法新社）

2025/06/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國明尼蘇達州十四日傳出一名州眾議員和一名州參議員及兩人的配偶，遭同一名槍手殺害的重大案件，造成兩死兩傷，由於兩名議員所屬政黨親近民主黨，此事被認為涉及政治目的。執法機構正追緝逃亡中的嫌犯，美國總統川普指此為蓄意攻擊，矢言嚴懲涉案者。

明州眾議院議員兼前議長霍特曼（Melissa Hortman）及丈夫馬克，十四日凌晨在明尼阿波利斯市郊錢普林的寓所遭槍擊身亡；明州參議院議員霍夫曼（John Hoffman）與妻子伊薇特也在布魯克林公園寓所身中多槍，送醫搶救後情況逐漸好轉。據了解，這兩地相距約十五公里，槍手先對霍夫曼伉儷下手，再轉往霍特曼夫婦家中行凶。

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警方證實，槍手為五十七歲白人男子博爾特（Vance Boelter），他犯案後與趕往霍特曼家中的警方駁火後逃逸。警方表示，在槍手棄置犯案現場的休旅車上尋獲反川普「無王日」示威活動傳單，雖無直接證據表明示威將遇襲，但主辦單位仍宣布取消活動。此外，犯嫌犯案時身穿類似警察的制服，其車輛與警車相似，車上還配備警示燈；車內還發現一份手寫「宣言」，提及多名議員和其他官員名字，其中有人支持墮胎權。

「美聯社」另引述知情人士披露，警方從博爾特車中搜出數支AK式槍枝，且據信他仍攜帶一把手槍逃亡。博爾特曾任職於州政府勞動力發展委員會，與霍夫曼同屬一個單位，但在二○二三年去職。博爾特的妻子成立一家為物業和活動提供保全的公司，博爾特也掛名該公司的安全巡邏主管。網路履歷顯示，博爾特是一名安全承包商，曾在中東、非洲工作。

此外，博爾特的友人卡爾森（David Carlson）向媒體表示，最後一次見到博爾特是在十三日晚間，十四日清晨曾收到博爾特簡訊，內容提到他準備離開一段時間，且可能時日無多，對造成困擾深感抱歉。卡爾森說，博爾特自稱沒有政黨傾向，但曾投票給川普，並反對墮胎。

曾是民主黨副總統候選人的明州州長華茲表示，這似乎是一起出於政治動機的暗殺。川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，此事似乎是針對州議員的「蓄意攻擊」，司法部長邦迪及聯邦調查局（FBI）正調查此案，「將依法對任何涉案人士進行最嚴厲的起訴。美國絕對無法容忍這種令人震驚的暴力行為」。據報導，這兩位州議員皆隸屬於「明尼蘇達民主—農民—勞工黨」（DFL），警方已對博爾特發出最高五萬美元（約一四八萬台幣）的懸賞獎金。

與此同時，德州公共安全局十五日也拘留一名嫌犯，稱其威脅殺害準備參加奧斯汀「無王日」示威的州議員。猶他州鹽湖城的示威期間則爆發槍擊，導致一人重傷，警方已拘捕一名疑犯。

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