川普普廷通話 聚焦以伊衝突 俄拋重啟烏戰和談

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷（右）14日進行上任後第5次通話，歷時約1小時，聚焦伊朗核計畫引發的危機與烏克蘭戰爭。（法新社檔案照）

2025/06/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷十四日進行上任後第五次通話，歷時約一小時，聚焦伊朗核計畫引發的危機與烏克蘭戰爭。普廷譴責以色列對伊朗的空襲，川普則認同其「有效性」，立場微妙分歧。普廷表態願於六月廿二日後重啟俄烏和平談判，烏克蘭總統澤倫斯基批評美俄對話「過於溫和」，憂心美國援烏減弱，凸顯此次通話的地緣政治張力。

普廷在通話中向川普簡報他近期與伊朗總統裴澤斯基安，以及以色列總理納坦雅胡的對話，並對以色列空襲伊朗提出嚴厲譴責，警告衝突若持續升級，將對整個中東地區帶來「不可預測的後果」。克里姆林宮外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）透露，普廷強調莫斯科已準備好進行可能的斡旋努力，並重申在美伊就伊朗核計畫的談判中，俄方已提出「旨在尋找可相互接受解決方案」的具體步驟。

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分析家認為，以伊衝突升溫或對俄國有利，莫斯科可藉由調停中東衝突提升地緣政治影響力，並分散西方對烏克蘭戰爭的注意力。

川普在自家社群媒體「真實社群」發文證實此次通話，聲稱普廷致電祝賀其七十九歲生日，但談話重點在於以伊衝突。川普表示，他與普廷都認為以伊衝突應該結束，他更向普廷直言：「你的戰爭（指俄烏戰爭）也應該結束。」川普形容中東局勢「非常令人擔憂」，但承認以色列對伊朗目標打擊的「有效性」，並未如普廷般譴責以色列。

鄂夏柯夫表示，雙方並未排除未來重啟伊朗核計畫相關談判的可能性。然而，原定由美國特使魏科夫十五日前往阿曼，與伊朗官員舉行第六輪談判，已證實取消。

法新社報導，在烏克蘭問題上，普廷向川普表示，俄烏代表團在土耳其伊斯坦堡談判期間達成的戰俘交換協議正持續進行，包括重傷者及廿五歲以下戰俘。他重申，在六月廿二日雙方完成戰俘與陣亡士兵遺體交換後，莫斯科已準備好與基輔舉行新一輪和談。川普則表達希望俄烏衝突「迅速結束」。烏克蘭總統澤倫斯基透過社群平台Ｘ表達不滿，認為目前「過於溫和」的語氣無助於結束戰爭。

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