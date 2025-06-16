掃除障礙 以色列先滅3大代理人組織 再攻伊朗

伊朗首都德黑蘭西側的沙赫蘭（Shahran）燃料庫遭以色列空襲後起火燃燒。（路透）

2025/06/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列在對伊朗的最新軍事行動中，重創德黑蘭軍事高層和核武計畫體系。「紐約時報」和「衛報」十五日分析，以色列一直有系統且成功地瓦解伊朗在中東地區的三大代理人組織，包括黎巴嫩政治軍事組織「真主黨」、巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」和葉門叛軍「青年運動」，最後才能如法炮製對付那些代理人組織的手法，執行對伊朗的大規模襲擊。

據報導，以色列去年秋天重創真主黨領導層，透過襲擊公寓大樓、掩體和奔馳中的車輛，殲滅精銳特種部隊、無人機部隊、飛彈部隊的指揮官，連情報部門和黎國南部戰線指揮官也無一倖免，總計超過十五名高階指揮官命喪黃泉，削弱真主黨的軍事實力。真主黨衰弱後，當敘利亞反對派發動攻勢時，真主黨已無力保衛伊朗另一個重要盟友，即去年十二月被推翻的敘利亞總統阿塞德，使以色列戰機更容易打擊伊朗境內目標。

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無獨有偶，以色列過去廿個月在加薩走廊對哈瑪斯的戰鬥中，同樣接連擊斃其領導層，並試圖摧毀其向以色列發射火箭彈的能力。

十四日，以色列也襲擊青年運動領導層的會議，參謀長也列席其中。上月，以色列就曾威脅要擊斃青年運動的首腦。

前述三個主要透過游擊戰術、欠缺挑戰以色列軍事力量的民兵組織，長期以來都是伊朗的區域代理人，一旦以伊戰爭爆發，他們就是伊朗對抗以色列的第一道防線，但如今三個組織都實力大減，除了口頭強烈譴責外，沒有一個有能力對以色列攻擊伊朗做出實質回應。如果沒有先掃除德黑蘭的代理人，很難想像以色列會直接對伊朗發動攻勢。

然而，批評以色列的人士認為，摧毀哈瑪斯和真主黨的行動，已使這兩個組織更加膽大妄為，如果以色列試圖將相同的策略應用於更強大的伊朗，引發區域衝突的風險將會更大，畢竟伊朗擁有九千多萬人口，軍隊規模排名世界前廿強，包括近一百萬名官兵，且有能力向特拉維夫和其他地方發射重型彈道飛彈。

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