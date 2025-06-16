衝突升級 以空襲伊朗 轟全球最大天然氣田

伊朗首都德黑蘭西側的沙赫 蘭（Shahran）燃料庫遭以 色列空襲後起火燃燒。 （路透）

2025/06/16 05:30

伊朗發動致命飛彈還擊 揚言封鎖荷姆茲海峽

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與伊朗的戰火在第三天的十五日劇烈升級，以色列擴大攻擊，首度空襲伊朗關鍵能源設施，包括全球最大的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，引發火災並導致部分生產中斷。伊朗則以新一波飛彈與無人機攻勢予以還擊，造成以色列多地平民傷亡。德黑蘭更發出警告，正嚴肅評估是否封鎖全球石油運輸大動脈「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz），區域全面戰爭與全球能源危機的陰影籠罩中東。

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全球能源危機陰影籠罩中東

美國官員低調證實，美軍在中東的防空系統協助攔截部分伊朗飛彈。美國總統川普重申，華府與以色列的軍事行動無關，但警告若美國利益受損將全力反擊，並聲稱「可以輕易達成伊以協議，結束血腥衝突」。然而，原定十五日在阿曼舉行的美伊核談判已因局勢惡化而取消。

以伊雙方十四日深夜展開新一波相互攻擊。以色列國防軍表示，其戰機夜襲德黑蘭及其他地區「超過八十個」目標，旨在重創伊朗核武生產能力與指揮體系，並已破壞或摧毀逾七二○個軍事基礎設施。伊朗媒體亦指以色列空襲兩座油庫，以及中部城市伊斯法罕的國防設施。位於南部布什爾省（Bushehr）近海的南帕爾斯天然氣田遭襲，第十四期的四個裝置之一起火，每日一千兩百萬立方公尺的天然氣產能被迫暫停。

川普警告 若美利益受損將全力反擊

伊朗則發射無人機和飛彈加以報復，鎖定以色列的戰機燃料設施與能源基礎設施，並首度將以色列北部港市海法納入攻擊目標，特拉維夫與耶路撒冷等城市空襲警報頻傳。伊朗指控，以色列首日攻擊即導致七十八人死亡，次日傷亡更為嚴重，一枚飛彈擊中德黑蘭一棟十四層住宅大樓，釀成六十人喪生，包括廿九名兒童。伊朗將領科薩里（Esmail Kosari）更直言，當局正認真考慮封鎖荷姆茲海峽。

以色列則稱，伊朗最新攻擊行動造成至少七人死亡，包括一名十歲男童，另有逾一四○人受傷。自十三日衝突爆發以來，以色列迄今累計至少十三人喪生、逾三百人受傷。以列總理納坦雅胡十五日警告，伊朗將為其針對平民的飛彈攻擊付出「極其沉重的代價」，誓言行動「尚未結束」，矢言摧毀伊朗核武能力。

以軍鎖定伊朗核武計畫核心

以色列指出，過去三天內對伊朗進行深入協同打擊，目標鎖定伊朗核武計畫核心，包括首都德黑蘭的國防部總部、機密的國防創新與研究組織（SPND）辦公室，以及據稱存放秘密核檔案的設施。以色列國防部長卡茲十五日警告，以軍將空襲德黑蘭武器生產設施，呼籲住在附近的當地民眾儘速撤離。

被視為伊朗代理人的葉門叛軍「青年運動」軍事發言人沙里亞十五日聲稱，過去廿四小時與伊朗合作，向以色列中部城市雅法（Jaffa）發射數枚彈道飛彈。這是首次有與伊朗結盟的團體公開宣布，與德黑蘭當局攜手發動攻擊。

伊朗外交部長阿拉奇譴責以色列的「野蠻空襲」，在此情況下談判「毫無正當性」，但他也強調，伊朗不希望衝突波及鄰國，目前的反擊屬自衛行動，只要以色列停止攻擊，伊朗也將停止報復。

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