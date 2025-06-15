親中美富豪疑暗助示威 眾院共和黨人調查

在全美14日約2000個地點將同步發起「不要國王」示威活動，數百萬人走上街頭抗議總統川普的驅離移民政策之際，美國軍方證實，部署到洛杉磯的陸戰隊員13日一度拘留1名平民，為洛城首起由現役軍人執行的拘留行動。這名自稱是李奧的男子被捕後，軍人用束線帶綁住他的雙手，再將他移交給國土安全部人員。身為退伍軍人的李奧表示，「軍人只是在履行職責」，自己受到公平對待。（路透）

2025/06/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕媒體監管機構「新聞守門人」（NewsGuard）十四日直指美國洛杉磯近來針對政府幹員襲擊移民的抗議有外力介入，點名中國、伊朗與俄羅斯趁機散播與渲染假訊息；同日，美國眾議院共和黨人對一名曾被指資助北京當局大外宣、暗助包括近日洛杉磯抗議在內美國左翼抗議團體的美國富豪，展開調查。

「新聞守門人」研究顯示，與中俄伊三國有關的消息來源，已發表約一萬篇與近日洛杉磯示威有關的貼文，將洛杉磯描繪為「美國末日發源地」；Ｘ、抖音與微博等社群平台上的親中帳號也推波助瀾，利用總統川普與加州州長紐松間的政治分歧，宣稱加州準備脫離美國宣布獨立。

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此外，「紐約郵報」十三日獨家披露，眾院監督委員會的共和黨人已致函生於芝加哥的億萬富豪辛漢（Neville Singham）本人與司法部長邦迪，認為目前偕妻隱居上海的辛漢，可能透過支持這些左翼抗議來充當中國共產黨的代理人，並揚言若辛漢不配合國會調查，將對他發出傳票，以及要求邦迪確定辛漢是否參與更大規模的中共大外宣行動。

辛漢早在二○二三年八月就被「紐約時報」提報與北京有密切合作關係，並資助中國在全球搞大外宣，包括資助其報導充斥中國政府相關內容的英語新聞網站NewsClick。

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