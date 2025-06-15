川普批准了！ 日鐵併購美鋼定案

美國總統川普十三日簽署行政命令為日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵（US Steel）案開綠燈，表明只要雙方與美國財政部簽署國安保障協定，就同意批准這筆一四一億美元收購案。（法新社）

2025/06/15 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十三日簽署行政命令為日本製鐵（Nippon Steel）收購美國鋼鐵（US Steel）案開綠燈，表明只要雙方與美國財政部簽署國安保障協定，就同意批准這筆一四一億美元收購案。日媒指出，日美鋼鐵合作將能與掌握全球約半數產鋼的中國抗衡。

與美財政部簽署國安保障協定

這一決定推翻了前總統拜登今年一月以國安為由，暫停該交易的命令，為歷經十八個月爭議、兩次國安審查與工會反對的交易劃下句點。白宮發言人說，川普的行政命令確保美鋼將續留其原本的總部所在地賓州，以及受到美國的國家與經濟安全保護。日鐵與美鋼隨後宣布已依川普指示簽署協定，感謝川普促成此併購，並承諾將「讓美國製鋼與製造業再度偉大」。

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根據了解，此一協定內容包括二○二八年以前新增一一○億美元的投資，以及在管理、生產與貿易上的各種承諾。至於美國政府要求持有能插手美鋼經營的所謂「黃金股」，日鐵與美鋼並未透露協定中有關細節。

全球鋼鐵生產排名第四的日鐵在併購案公布之初，原本可因併購美鋼讓排名升至第三；但該併購案延宕多時，期間全球排名第三的中國鞍鋼集團增產，再加上美鋼業績下滑，日美合併後，仍僅排名全球第四。但成為日鐵子公司的美鋼能憑藉取得日鐵的專利技術而強化，日美鋼鐵合作有助於牽制中國，對全球鋼鐵格局具戰略意義。

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