以色列與伊朗衝突升溫，國際油價應聲飆漲。摩根大通警告，在最壞情況下，若軍事衝突擴大且導致荷姆茲海峽封鎖，油價恐飆升至每桶一二○到一三○美元區間。（路透檔案照）

2025/06/15 05:30

荷姆茲海峽若封鎖 油價恐飆破120美元

〔記者高嘉和／綜合報導〕以色列與伊朗衝突升溫，國際油價應聲飆漲。週五布蘭特原油與美國西德州中質原油（WTI）期貨盤中一度勁揚逾十％，收盤漲幅仍超過七％。摩根大通警告，在最壞情況下，若軍事衝突擴大且導致荷姆茲海峽封鎖，油價恐飆升至每桶一二○到一三○美元區間；但高盛認為，在全球油市供過於求，短期緊張局勢緩解後，油價應該會回落。

高盛則認為油價會回落

布蘭特原油期貨週五盤中一度飆漲十三％至每桶七十八．五美元，後漲幅收斂至七．○二％、收每桶七十四．二三美元；美國西德州中質原油也一度飆漲十四％至七十七．六二美元，後漲幅縮小至七．六二％、收每桶七十二．八九美元。

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小摩發布最新報告，雖維持預期今年油價平均為每桶六十美元，但也警告，荷姆茲海峽是全球約五分之一原油運輸的要道，若軍事衝突擴大造成海峽封鎖，最壞情況下，油價可能飆升至每桶一二○到一三○美元。

但市場也有不同看法，包括高盛、富國銀行與瑞銀集團等，都認為在全球油市仍供過於求，且石油輸出國組織及盟友（OPEC+）持續增產，加上川普關稅導致全球貿易前景不明朗等，除非衝突擴大至整個中東地區，以伊局部性衝突引發油市恐慌很快就會消散，油價就會回落。

以伊衝突也推動避險資金再度湧向金市，十三日國際黃金價格漲破每盎司三四○○美元，飆升至近一個月以來最高水準；Augmont研究主管Renisha Chainani認為，若衝突擴大，將推升金價突破每盎司三四二五美元的壓力區，近期有望挑戰每盎司三五○○美元的歷史高點。

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