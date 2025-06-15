以國攻擊前一刻 五角大廈披薩外送激增

五角大廈鳥瞰圖。（法新社檔案照）

2025/06/15 05:30

〔編譯管淑平／法新社華府十三日報導〕以色列十三日對伊朗攻擊，行動發起時間是最高機密，但是在攻擊消息傳出前，華府五角大廈附近的披薩外送訂單突然大增，成了透露即將有重要軍事行動的預警指標。

根據社群媒體平台Ｘ上廣傳的一個名為「五角大廈披薩報告」發文，在伊朗國營電視台十三日第一波報導德黑蘭傳出劇烈爆炸聲前大約一小時，位於地球另一端的五角大廈附近披薩店，湧入大量外送訂單，「到美東時間晚間六時五十九分，幾乎五角大廈附近的所有披薩店，都收到大量訂單」。

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該帳號不僅分析外送披薩訂單活動，還注意到三小時後，五角大廈附近的酒吧，「週四夜晚生意反常地冷清」，指這可能表示「五角大廈有忙碌的一晚」。

儘管這項觀察談不上科學，但是餐飲趨勢網站Takeout今年稍早曾指出，這套五角大廈披薩理論，「並非網路上無稽之談」，理由是，儘管五角大廈內設有多種速食餐廳，但是沒有披薩，而且，以色列去年空襲伊朗前，五角大廈附近的披薩店也曾出現生意比平常還繁忙。一九八九年美國入侵巴拿馬前不久，外送到五角大廈的披薩據傳也大增一倍；一九九一年波斯灣戰爭「沙漠風暴行動」展開前，也出現同樣的情況。

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