川普知情未阻撓 稱攻擊有助核談判

加薩走廊中部的努塞拉特清楚可見以伊雙方發射的飛彈與攔截彈軌跡。（法新社）

2025/06/15 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列突襲伊朗，美國總統川普在攻擊發起後，表示他事前「完全知情」，甚至在以國發動攻擊後表示，這場攻擊有助於他和伊朗談判核協議。

網路媒體Axios報導，川普十三日到白宮戰情室前，被問到這場攻擊是否破壞了他的核外交努力，川普說，「我不這麼認為，也許正好相反，或許他們現在會認真談判」。川普認為，伊朗現在處於更弱勢的地位，希望以國攻擊使德黑蘭蒙受重大損失後，讓伊朗重回談判桌。他說，「我給了伊朗六十天，今天是第六十一天」、「他們早該達成協議」。

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川普同日在接受多家媒體訪問也有類似說法。他說，事前就知道攻擊計畫，認為攻擊行動會讓核協議更有可能達成，呼籲伊朗還有第二次機會，「應該現在就到談判桌」達成協議，以免遭進一步摧毀。

「華爾街日報」指出，川普三月致函伊朗最高領袖哈米尼，定出核談判啟動後兩個月的期限，但是伊朗拒絕美國提出的條件。這六十天當中，川普逐漸認為，伊朗在拖延時間，對達成協議愈加感到悲觀，也漸失耐性。

川普八日召集國安團隊到大衛營討論中東情勢時，表達這種悲觀態度，但是尚未放棄希望。九日在通話中，他向以國總理納坦雅胡表達，希望多給外交努力一段時間，但遭納坦雅胡反對。十一日晚間川普向共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆透露，「有時候，該做的還是得做」，被解讀暗示以色列可能發動攻擊。同日，國務院、國防部下令駐中東多地大使館撤離所有非必要人員和眷屬、軍眷自願撤離，則是另一個跡象顯示以國攻擊在即。

十二日川、納再度通電話，納坦雅胡施壓，六十天期限已到，以色列「不能再等」、有必要自衛。川普回應美國不會阻撓，但強調美軍不會協助任何攻擊行動。美東時間十二日傍晚，以色列發動攻擊後，川普與副總統、國務卿、國防部長及參謀首長聯席會議主席等高層官員，共同在戰情室監視事件發展。

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