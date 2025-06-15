伊朗核設施受損 尚未出現核外洩

以色列宣稱攔截多數伊朗飛彈，但有少數漏網之魚。圖為特拉維夫首都圈城市拉馬干的建築遭飛彈擊中毀損。（法新社）

2025/06/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列十三日對伊朗的精準攻擊，造成納坦茲、福爾多和伊斯法罕等多個地區主要核設施受損，但專家稱並未波及濃縮鈾離心機所在的納坦茲地下區域，甚至未波及儲存近乎武器級核燃料的伊斯法罕燃料庫，這可能是以色列刻意為之。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西十四日向聯合國安理會表示，以色列對納坦茲的攻擊，已破壞地面區域的電力供應等基礎設施，地下區域則未受波及，但地下的濃縮鈾離心機仍可能因電力中斷而受損，目前設施內部存在放射性和化學污染，但並未出現核外洩。

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「彭博」指出，只有威力最大的傳統彈藥才能擊穿伊朗的濃縮鈾設施。納坦茲設施建於地下四十多公尺深處，並由鋼筋混凝土外牆保護，研究人員推估外牆厚約八公尺，據信只有三萬磅的美國「巨型鑽地彈」（MOP）才能加以摧毀，但以軍並不擁有這種炸彈。無獨有偶，福爾多的濃縮鈾設施也建在山體內側，葛羅西最近一次造訪後推估，該核設施建於地下約半公里處。

地下濃縮鈾設施未被摧毀

「華盛頓郵報」引述多位防核擴散及伊朗議題專家指出，根據以、伊兩國的報告和聲明，以色列對伊朗納坦茲、福爾多等核設施的空襲，已破壞一些地面基礎設施，但似乎並未摧毀數千台深埋地下、用於濃縮近武器級鈾的離心機，也未摧毀已生產的數百磅鈾濃縮物，尚未造成不可逆轉的損害。

「紐約時報」指出，以色列首波戰機、飛彈、無人機攻勢，似乎避開伊朗最有可能儲存近武器級核燃料的伊斯法罕城外一處大型建築群。以軍稍後聲明中則稱，第二波行動攻擊伊斯法罕，但並未鎖定燃料儲存庫，而是重點打擊將鈾氣轉化為金屬的實驗室，此為製造武器的最後階段之一。

專家認為，以色列避開轟炸伊斯法罕濃縮鈾儲存設施是深思熟慮後的選擇，這表明納坦雅胡可能擔心引發放射性事故。事實上，以色列過去對引發這類事故的風險高度敏感，包括一九八一年為了阻止伊拉克獲得核武而轟炸奧斯拉克核反應爐，也是在燃料投入使用前就先行採取行動。

另一種可能的解釋是，以色列官員自認有能力阻止伊朗進一步將濃縮鈾庫存的純度，提煉至武器等級所需的九十％。美國情報機構推估，按照伊朗目前擁有的濃縮鈾純度，這個過程可能只​​需數日或數週。

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