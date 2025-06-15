籲伊朗人奮起 納坦雅胡別有意圖

以色列總理納坦雅胡被認為與美國總統川普「串通」演出不和，讓伊朗對攻擊行動降低戒心。（法新社）

2025/06/15 05:30

明為阻止德黑蘭核武研發

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列十三日對伊朗發動的「崛起之獅」打擊行動，公開說法為阻止德黑蘭核武研發。但據專家分析，從以國鎖定的目標看來，背後還藏有另一項以色列的長期野心：顛覆伊朗現存政權。

實為顛覆伊朗現存政權

以色列總理納坦雅胡當日向伊朗人民喊話，冀望他們「從邪惡和壓迫的政權中，為自由挺身而出，伊朗人民團結在自身旗幟和歷史遺緒周圍的時機已到」。納坦雅胡宣揚崛起之獅是「歷史上最偉大的軍事行動之一」，「隨著我們達成目標，也為你們清出了通向自由的道路」。他強調，伊朗政權「從未如此脆弱」，「我們的戰鬥是要對抗壓迫且使你們貧困的殘暴伊斯蘭政權」、「這是你們起身傳達自己心聲的機會」。

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對以積怨深 難獲什葉派群眾支持

華府智庫「華盛頓近東政策研究所」專家辛赫向「路透」指出，以色列發動打擊的推測理由之一為期盼看見政權更替，「他們樂於見到伊朗人民奮起」。然而，從伊朗統治階層到佔人口組成多數的什葉派群眾，數十年來對以色列積怨已深，是否能激起足夠公眾支持，廢黜受忠誠維安部隊擁護的神權統治階層仍得打上問號。辛赫表示，沒有人會知道什麼樣的情境才能促成伊朗反對派聯合。

報導指出，雖然美方默許以色列對伊空襲，並協助抵禦德黑蘭反擊，沒有跡象顯示出川普政府尋求更替德黑蘭政權。

儘管以色列大加打擊伊朗境內核子設施並殲滅多名核子專家，軍事分析師始終不認為以軍能夠瓦解受嚴加防護的核子設施地點。以色列國安顧問哈尼比坦言，「無法藉由軍事手段摧毀核武計畫」，但能為美伊核談判創造條件。

德黑蘭安全體系陷混亂 政權不穩

不過，削弱伊朗政權的期望，可解釋以色列打擊數名軍事指揮鏈關鍵人物，使德黑蘭安全體系陷於混亂的原因。以色列「國家安全研究所」（INSS）研究員夏因表示，以國鎖定打擊的多名高階軍事人員具有高度重要性、豐富知識及任職經驗，「他們是政權穩定，特別是安全穩定重要因素」、「理想的世界線中，以色列毫無疑問樂見政權更替」。

然而，前美國國家情報會議（NIC）情報官潘尼可夫指出，這類政權更替也伴隨著風險。即便以色列成功移除現有政權，也不能保證繼任者不會更加強硬地追求與以色列的衝突。

伊朗發射飛彈後，以色列特拉維夫空襲警報大作，居民攜家帶眷連同毛小孩，前往避難處躲避。 （美聯社）

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