為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    籲伊朗人奮起 納坦雅胡別有意圖

    以色列總理納坦雅胡被認為與美國總統川普「串通」演出不和，讓伊朗對攻擊行動降低戒心。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡被認為與美國總統川普「串通」演出不和，讓伊朗對攻擊行動降低戒心。（法新社）

    2025/06/15 05:30

    明為阻止德黑蘭核武研發

    〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列十三日對伊朗發動的「崛起之獅」打擊行動，公開說法為阻止德黑蘭核武研發。但據專家分析，從以國鎖定的目標看來，背後還藏有另一項以色列的長期野心：顛覆伊朗現存政權。

    實為顛覆伊朗現存政權

    以色列總理納坦雅胡當日向伊朗人民喊話，冀望他們「從邪惡和壓迫的政權中，為自由挺身而出，伊朗人民團結在自身旗幟和歷史遺緒周圍的時機已到」。納坦雅胡宣揚崛起之獅是「歷史上最偉大的軍事行動之一」，「隨著我們達成目標，也為你們清出了通向自由的道路」。他強調，伊朗政權「從未如此脆弱」，「我們的戰鬥是要對抗壓迫且使你們貧困的殘暴伊斯蘭政權」、「這是你們起身傳達自己心聲的機會」。

    對以積怨深 難獲什葉派群眾支持

    華府智庫「華盛頓近東政策研究所」專家辛赫向「路透」指出，以色列發動打擊的推測理由之一為期盼看見政權更替，「他們樂於見到伊朗人民奮起」。然而，從伊朗統治階層到佔人口組成多數的什葉派群眾，數十年來對以色列積怨已深，是否能激起足夠公眾支持，廢黜受忠誠維安部隊擁護的神權統治階層仍得打上問號。辛赫表示，沒有人會知道什麼樣的情境才能促成伊朗反對派聯合。

    報導指出，雖然美方默許以色列對伊空襲，並協助抵禦德黑蘭反擊，沒有跡象顯示出川普政府尋求更替德黑蘭政權。

    儘管以色列大加打擊伊朗境內核子設施並殲滅多名核子專家，軍事分析師始終不認為以軍能夠瓦解受嚴加防護的核子設施地點。以色列國安顧問哈尼比坦言，「無法藉由軍事手段摧毀核武計畫」，但能為美伊核談判創造條件。

    德黑蘭安全體系陷混亂 政權不穩

    不過，削弱伊朗政權的期望，可解釋以色列打擊數名軍事指揮鏈關鍵人物，使德黑蘭安全體系陷於混亂的原因。以色列「國家安全研究所」（INSS）研究員夏因表示，以國鎖定打擊的多名高階軍事人員具有高度重要性、豐富知識及任職經驗，「他們是政權穩定，特別是安全穩定重要因素」、「理想的世界線中，以色列毫無疑問樂見政權更替」。

    然而，前美國國家情報會議（NIC）情報官潘尼可夫指出，這類政權更替也伴隨著風險。即便以色列成功移除現有政權，也不能保證繼任者不會更加強硬地追求與以色列的衝突。

    伊朗發射飛彈後，以色列特拉維夫空襲警報大作，居民攜家帶眷連同毛小孩，前往避難處躲避。 （美聯社）

    伊朗發射飛彈後，以色列特拉維夫空襲警報大作，居民攜家帶眷連同毛小孩，前往避難處躲避。 （美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播