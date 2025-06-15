以色列快狠準 重創伊朗國防

伊朗13日晚間至14日對以色列發動報復打擊，首都德黑蘭民眾在街上慶賀飛彈擊中特拉維夫。（法新社）

2025/06/15 05:30

未料以搶在美伊核談判前動手

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列十三日對伊朗至少十五個地區展開精準攻擊，一口氣殲滅數十名德黑蘭軍事高層和重要核武科學家。「紐約時報」十四日訪問六名伊朗高階官員披露，伊朗領導層誤判以軍行動時機，沒料到以色列會在十五日美伊在阿曼的新一輪談判結束前動手，因此未能及時啟動防範措施，導致傷亡慘重，且因國防能力嚴重弱化，對以色列的首波報復反擊也未達期望的強度。

伊朗高階將領「所剩無幾」

受訪的伊朗官員指出，伊朗高層已為一旦談判失敗後可能遭遇攻擊的情況提前一週多進行準備，但他們誤判以軍動手時機，因此在攻擊當晚，高階軍事指揮官沒有前往安全地點，而是待在自己家中，「這是致命的決定」；不僅如此，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）航太部隊指揮官哈吉薩達及其高階參謀官更無視不得同處一地的禁令，在德黑蘭的軍事基地舉行緊急作戰會議，結果被以軍「一箭雙鵰」。

請繼續往下閱讀...

雷達和防空系統被摧毀

伊朗直到十三日晚間才開始盤查損失，其大部分國防能力都遭到破壞，雷達和防空系統被摧毀，彈道飛彈庫無法使用，軍事指揮系統的高階將領所剩無幾，位於納坦茲的大型濃縮鈾廠的地上部分也遭到嚴重損壞。

以滲透多時 新指揮官也有掌握

尤有甚者，以色列的滲透程度令人震驚。「華盛頓郵報」指出，當以色列戰機升空準備投彈時，早已潛伏伊朗多時的軍情機構摩薩德（Mossad）秘密突擊隊、成群的武裝無人機和藏匿在普通車輛中的炸彈，也同步朝目標前進，其中許多關鍵人物當時「仍在家中床上安睡」。據了解，該行動是摩薩德多階段行動的一環，即使美伊重啟核談判，準備工作也未曾中斷。隨著伊朗最高領袖哈米尼任命新指揮官，摩薩德已向其中一些人遞送信件或打電話，藉此表明「我們知道你們在哪裡」。

哈米尼目前已被轉移到未公開的安全地點，並在十三日上午召開最高國家安全會議，表明希望報復以色列，但不願倉促行事。分析家認為，哈米尼正站在掌權近四十年來的分水嶺上，若他採取報復行動，就可能招致以色列更具破壞性的襲擊，甚至美國也加入，導致自身統治終結，但要是無所作為，也可能喪失權柄。

千枚飛彈反擊 首波僅射百枚

哈米尼在十三日深夜下令朝以色列射彈，最初計畫發射多達一千枚彈道飛彈，以壓制以軍防空系統，確保對以色列造成最大程度破壞，但礙於以軍稍早對其飛彈基地的攻擊，飛彈已無法迅速從儲存地轉移到發射台上，最終在第一波攻擊中只能調動約一百枚飛彈。

「耶路撒冷郵報」指出，美國總統川普和以國總理納坦雅胡合演了一齣戲，讓全球主流媒體誤以為川普不支持納坦雅胡對伊朗採取軍事行動，目的是讓伊朗以為還不會遭到攻擊。事實上，川普給了伊朗六十天談判時間，但伊朗並未讓步，讓伊朗成為那個不願合作的一方，於是以色列就有理由在「期限」過後立刻發動攻擊。

隨著伊朗多名軍事高層被暗殺，最高領袖哈米尼已被安置到未公開的安全地點。（美聯社）

伊朗和以色列軍力對比

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法