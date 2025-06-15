伊朗數百枚飛彈報復 以色列再空襲 以國3死70傷 揚言讓德黑蘭陷入火海

以色列宣稱攔截多數伊朗飛彈，但有少數漏網之魚。圖為特拉維夫首都圈城市拉馬干的建築遭飛彈擊中毀損。（法新社）

2025/06/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列十三日對伊朗發動大規模空襲後，引發德黑蘭當局報復反擊。雙方跨夜交火至十四日，伊軍共發射約兩百枚彈道飛彈，使特拉維夫和耶路撒冷等城市警報大響，造成至少三死七十傷。以軍十四日再度空襲伊朗，鎖定西部和西北部軍事設施，並宣稱已控制德黑蘭領空。

以軍稱已控制德黑蘭領空

以軍表示，伊朗約兩百枚彈道飛彈多數遭防空系統攔截，僅少數飛彈在特拉維夫住宅區和以色列中部等地造成傷亡及損害，境內全數軍事基地正常運作。以國防長卡茲指責攻擊平民「跨越紅線」，揚言伊朗若再繼續攻擊，要讓「德黑蘭陷入火海」。

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以軍十四日再度空襲伊朗，鎖定西部防空設施，聲稱已控制從伊朗西部到首都德黑蘭的全部領空，建立空中自由行動區，準備恢復空襲德黑蘭。美媒報導，美軍戰機、軍艦和地面防空系統早已部署到位，協助以國攔截飛彈，正待五角大廈確定攔截數目。

伊朗放話封鎖荷姆茲海峽

伊朗強硬派人士放話考慮封鎖荷姆茲海峽，並警告美英法不要協助以國阻止伊朗報復，否則會讓該地區的基地和船艦成為攻擊目標。伊朗軍方高層誓言要讓以國感到「極度痛苦且懊悔」，揚言戰爭將在未來數日「擴散至所有由以色列政權佔領區域及美國基地所在地區」。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼指出，七十八人在以國首波空襲中喪命，超過三二○人受傷，多數為平民。另據伊朗國營電視台報導，兩名負責情報、行動領域的軍方將領喪生。當局證實位於福爾多及伊斯法罕的核子設施在空襲中受到有限損傷，以及再有三名核專家喪命，總計死亡核專家數已達九人。

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