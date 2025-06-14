闖國土安全部LA記者會 參議員被上銬

加州聯邦參議員巴迪亞在洛杉磯記者會上提問時，竟遭負責維安的聯邦幹員壓制在地。（路透）

2025/06/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十二日在掃蕩加州非法移民的法律戰佔上風，上訴法院暫停下級法院數小時前下達禁制令，允許川普可繼續在洛杉磯部署國民兵。在此同時，民主黨籍加州聯邦參議員巴迪亞在試圖闖入國土安全部長諾姆在洛杉磯的記者會現場時遭秘勤局幹員推倒、壓制與上銬，引發各界譁然。

川普下令國民兵與陸戰隊進駐洛城，遭加州州長紐松斥此舉違法違憲，因為國民兵指揮權理應在州長或國民兵指揮官手中。舊金山聯邦地區法院法官布雷爾十二日在聽審中做出有利紐松的裁定，批准他申請的禁制令，稱川普的作法既逾越總統法定權限，也違反美國憲法，下令川普將國民兵指揮權歸還紐松。

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紐松對此樂呼是「人民贏了」，但布雷爾的命令僅維持到十二日中午，因為聯邦政府向美國第九巡迴上訴法院提出上訴通知，該上訴法院也迅速暫停前述禁制令，並排定下週舉行聽審。川普樂見上訴法庭的決定，並稱他部署軍隊是要拯救洛杉磯。

同日，國土安全部長諾姆於洛杉磯就鎮壓反對掃蕩移民的抗議召開記者會，企圖提問的民主黨籍加州聯邦參議員巴迪亞雖表明其國會議員身分，但根據現場影片，巴迪亞遭三名維安幹員推倒在地，雙手在後被上銬；當巴迪亞被推出記者會場時，還可聽到他對維安人員說：「別碰我」。

國土安全部事後透過Ｘ帳號稱此風波是「不尊重人的政治作秀」、巴迪亞是攻擊者，以及幹員的作法合宜；巴迪亞則酸說，國土安全部都敢如此對待想提問的國會議員，可想而知該部會如何對待人民；紐松也怒斥巴迪亞遭受的無理待遇。

加州聯邦參議員巴迪亞遭聯邦幹員壓制在地、雙手上銬後驅離。（法新社）

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