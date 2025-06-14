北京直接執法 國安公署首度聯合港警

據香港警務處聲明，中國國安公署與國安處針對一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名案件首次執行聯合調查行動。（法新社）

2025/06/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕香港警務處十二日發布聲明宣布，與中國駐港國家安全公署（下稱國安公署）依法就一宗涉及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名的案件採取聯合行動。此為中、港國安單位首次公開合作，顯示出北京進一步擴展對香港的直接執法程度。

聲明指出，國安公署與港警務處國家安全處（下稱國安處）是依「香港國安法」、「維護國家安全條例」等法實施聯合調查。涉案的六人及一個組織，疑似於二○二○年十一月至二四年六月期間觸法。國安公署後依維護國家安全規例第三條，要求國安處協助配合，安排約談涉案人士。

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國安處取得法院搜查令後對六人住所及該組織位於葵涌區商業大廈的辦公室進行搜索，檢取證物，亦與涉案人士會面，以及發出通知要求涉案者交出所有旅行證件，除此之外，未說明其他案情細節或涉案人士身分。

自中國二○二○年通過港區國安法鞏固對港控制至今，北京當局對香港異議人士的壓迫持續擴大。近期包括服刑中的前香港眾志秘書長黃之鋒，六日再被控涉嫌違反「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，可能面臨終身監禁。

另外，在未經立法會議員審核情況下，港府五月十三日刊登維護國家安全條例兩項附屬法例，規定北京駐港維護國家安全公署的六處地點為「禁地」，以及港府部門及公務員必須在中國國安官員要求下，提供一切所需且合理的協助、支持及保護，並將妨礙中方機構查案的行為，例如揭露調查細節等列為刑事犯罪。

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