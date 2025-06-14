17款VPN翻牆程式涉開後門 個資送中

最新報告稱有至少十七款翻牆APP與中國有關，使用者的網路活動與數據恐因此全部「送中」。（路透）

2025/06/14 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據總部位於華府的非營利調查機構「問責運動」（Campaign for Accountability）的研究倡議「科技透明計畫」（TTP）十二日發布的新報告，十七款可在Google與蘋果應用程式商店中找到翻牆軟體虛擬私人網路（VPN）應用程式，其背後的開發業者與中國可能有不為人知的關聯，使用這些翻牆App的人形同將個資拱手「送中」。

美國國家廣播公司新聞（NBC News）報導，這十七款與中國有秘密關聯的App中，六款在蘋果App Store上架、四款在Google Play上架，以及七款在這兩家應用程式商店都有上架；其中有數款翻牆App據信與中國知名網安公司、已遭美國政府制裁的「奇虎360」有關；儘管奇虎360並非這些翻牆App的直接開發者，但奇虎360早在二○一九年就收購開發這些翻牆App的新加坡企業。

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被指與中國有關的VPN App包括VPNify、Ostrich VPN與Now VPN，在App Store上均未提及中國或為中國所有。此外，儘管蘋果此前已將三款據信與奇虎360有關的App下架，但其他幾款App仍在，Google Play也仍能找到這些可疑的App。

保留客戶網路活動紀錄

除非自動永久刪除使用者搜尋紀錄，否則VPN公司很有可能會保留客戶的網路活動紀錄——這點在若該VPN公司是中企時更值得注意，因為中國法律規定，情報與執法機構無需搜索票就能查看被儲存起來的任何個資。

TTP主任保羅說，使用中國的VPN，不啻意味這些上網數據可依中國法律交給中國政府；研究數據隱私的美國智庫「大西洋理事會」非常駐資深研究員薛曼警告，使用中國VPN等於是把自己的瀏覽史讓北京看透透。

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