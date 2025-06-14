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    印度空難 誤收飛機襟翼? 起落架未見收起

    印度總理莫迪探視失事班機242名乘客中唯一倖存的40歲英籍印裔男子拉梅什。（法新社）

    印度總理莫迪探視失事班機242名乘客中唯一倖存的40歲英籍印裔男子拉梅什。（法新社）

    2025/06/14 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕「印度航空」一架編號AI171的波音七八七「夢幻客機」十二日發生墜機事故。據「路透」引述警方說法，已尋獲其中一具黑盒子；另據飛安專家觀察事故影像，點出飛機襟翼與起落架位置有異。確切原因仍有待當局調查釐清。

    前美國聯邦航空總署（FAA）事故調查主管古茲提向「彭博」分析，從影像來看，失事客機的起落架始終沒有收起，以及影像中飛機顯現出從跑道升空後無法爬升的狀況，推測理由包括錯把飛機襟翼收起而非起落架，若過晚才試圖調整襟翼位置，可能導致空氣動力失速。古茲提還提及輸入飛機電腦系統的重量資訊錯誤的可能性。此缺失會影響系統計算決定飛機升空所需動力。他強調，上述分析純屬個人看法。

    唯一生還者坐緊急出口旁 自己走出殘骸

    事故中唯一倖存的四十歲印裔英籍男子拉梅什，從影像看來甚至能夠自行走出事故現場和飛機殘骸，經治療後確定無生命危險。根據登機證，他的座位編號為十一Ａ，位於左機翼前方經濟艙第一排的緊急出口旁。專家稱他在飛機爆炸前果斷逃出，成為活命關鍵。

    拉梅什「唯一生還者」的案例在網路上掀起討論。「美聯社」整理，類似案例過去有四起，包括一九八七年美國西北航空一架班機在底特律羅穆盧斯墜毀，造成一五四人喪生，唯一倖存的是當年年僅四歲的女童克羅克。她在二○一三年的紀錄片中談到，事故在她的手臂、腿部和前額都留下傷疤，幾乎每天都會思及關於墜機的經歷。

    地面喪生人數至少24名

    由於飛機撞擊地點為印度阿默達巴德一處住宅區，除了機上罹難的二四一名乘客外，目前已知的地面喪生人數至少廿四名。訪視的印度總理莫迪形容事發地點如「毀滅場景」。印度航空與印度政府調查方向包括引擎推力、襟翼以及起落架張開原因等層面。當局也會檢視印度航空是否在維修保樣等問題上存在疏失。美國國家運輸安全委員會與FAA調查員亦將前往當地協助調查。

    印度空難已知至少265人罹難。圖為消防員在失事客機殘骸旁進行搜救、調查工作。（路透）

    印度空難已知至少265人罹難。圖為消防員在失事客機殘骸旁進行搜救、調查工作。（路透）

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