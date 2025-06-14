明日核談判 伊朗無限期暫停

以色列全境進入緊急狀態，特拉維夫街頭空無一人。（彭博）

2025/06/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列空軍當地時間十三日凌晨三時半左右向伊朗發起先發制人的「雄獅崛起」（Rising Lion）空襲行動，出動兩百架次戰機，發射逾三三○枚飛彈，攻擊伊朗逾百個目標，包括數十個核武計畫設施和軍事據點，以及首都德黑蘭的地下指揮中心。以方宣稱重創伊朗位於納坦茲的主要濃縮鈾設施，並摧毀伊朗軍事指揮系統。伊朗隨即發起無人機報復攻擊，後續可能還有飛彈攻勢，加劇全面戰爭的可能性。

以狂轟 規劃14天空襲

伊朗外交部長阿拉奇將這次攻擊描述為「宣戰」，也指控若無美國協調和允許，以國對伊朗的侵略就不會發生，美國政府也要負責。伊朗軍方揚言回應將「沒有極限」，伊朗最高領袖哈米尼稱以色列將面臨「悲慘且痛苦」的命運。總統裴澤斯基安稱將讓以色列「為愚蠢行為後悔」。

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川普讚以軍表現出色

阿曼通訊社和伊朗國營媒體報導，伊朗領導階層十三日宣佈，原定十五日在阿曼舉行的美伊第六輪核談判，無限期暫停。

美國總統川普十三日表示，以軍攻擊表現出色，並預告攻擊還會持續，且會更加殘酷，要求伊朗「必須達成核協議，否則一切都會化為烏有」。他重申不允許伊朗擁有核武，也警告伊朗勿針對美國利益或人員採取任何報復行動。據國務卿魯比歐表示，以方先行告知美國將採取行動，美國並未參與。

以軍此次打擊伊朗總參謀部、防空目標、彈道飛彈系統、大批伊朗高階官員和核子科學家住處。以國總理納坦雅胡發表聲明，稱這次行動旨在「擊退生存威脅」，行動預計持續至「威脅消失」。據稱以軍規劃進行十四天的空襲。

重創納坦茲核設施

據了解，伊朗首都德黑蘭多處遇襲，傳出爆炸聲及冒出濃煙，居民度過恐怖和震驚的夜晚。位於中部納坦茲的主要鈾濃縮設施也遇襲並兩度爆炸，國際原子能總署（IAEA）表示並未測當地出現輻射外洩。以軍還宣稱，已重創伊朗西部防空系統，摧毀數十個雷達設施和飛彈發射裝置。

走私無人機深入敵營

除了大規模空襲外，以國軍情機構摩薩德據傳早已走私自殺無人機和精準打擊武器深入敵營，在空襲開始同步啟動，摧毀德黑蘭附近的防空系統和飛彈發射器，以及中部的防空飛彈基地。

以國國防部長卡茲預計以國將遭受伊朗飛彈和無人機報復攻勢，已宣布全境進入緊急狀態。以國在全球的使領館也緊急關閉。以軍表示，伊朗十三日已向以國發射一百多架無人機，但多遭攔截，未造成重大損害。伊拉克和約旦也證實無人機飛越其領空，約旦甚至出於擔心落入境內，出手攔截其中數架。出於安全考量，以國、伊朗、伊拉克和約旦已對所有商業航班關閉領空。

伊朗核設施

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