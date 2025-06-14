以精準空襲 至少20高階指揮官喪命

德黑蘭民眾13日上街抗議以色列，舉起在空襲中喪命的核子科學家和軍方高層相片。（歐新社）

2025/06/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕以軍十三日對伊朗發動先制攻擊，「斬首」數十名伊朗軍方及安全高層，包括參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）司令薩拉米（Hossein Salami）及最高領袖哈米尼的高階顧問夏卡尼（Ali Shamkhani）等。

襲擊六軍事基地 多棟住宅大樓

「路透」披露，至少廿名伊朗高階指揮官在以軍襲擊中喪生。四名伊朗高階官員透露，以軍空襲德黑蘭周邊至少六個軍事基地、兩個戒備森嚴的軍事指揮官住宅區和多棟住宅大樓。不過，伊朗最高領袖哈米尼已宣布，任命陸軍司令墨沙維（Abdolrahim Mousavi）接任武裝部隊參謀總長；革命衛隊地面部隊指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）出任革命衛隊司令。

請繼續往下閱讀...

巴格瑞負責協調和監督伊朗武裝部隊和革命衛隊，控制計畫、作戰、情報、秘密和非傳統戰爭行動及內部安全，他的死可能使革命衛隊領導層陷入混亂。他在二○二二年宣布伊朗正推進彈道飛彈計畫，並被美國指控監督伊朗向俄羅斯提供無人機，因而遭英美等國制裁。

薩拉米在擔任革命衛隊副司令期間，就因對美言論攻擊而聞名，包括就司令蘇萊曼尼被川普總統下令暗殺時威脅對美採取嚴厲報復；在他晉升司令幾週前，美國就將革命衛隊列為恐怖組織。去年四月，在以國襲擊敘利亞的伊朗外交官官邸後，薩拉米下令對以國發射三百多架無人機、彈道和巡弋飛彈。

伊朗對外談判戰略家也喪命

夏卡尼是重要戰略家，被視為伊朗與阿拉伯國家的關鍵對話者，也被部分西方官員視為首選談判對象，據稱他是在空襲中受傷，數小時後在醫院去世，對各國與伊朗的外交努力形成重大打擊。

6核子科學家也罹難 重創伊朗核計畫

此外，至少六名重要核子科學家在襲擊中喪生，包括塔赫蘭奇和阿巴西。塔赫蘭奇是理論物理學家，曾任當地多間大學校長。阿巴西是伊朗原子能組織前主席，也是革命衛隊成員，指導核武器爆炸當量的運算工作。這些科技菁英喪命料將重創伊朗核子計畫。

德黑蘭一處住宅大樓遭擊中，消防員設法營救。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法