洛杉磯部署掀波 美軍憂淪政治棋子

美國總統川普下令出動國民兵及陸戰隊進駐洛杉磯，以處理因聯邦政府掃蕩非法移民引發的抗議行動，據稱軍中士氣普遍低落。圖為部署在洛杉磯的加州國民兵11日舉行演習。（美聯社）

2025/06/13 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普下令派遣國民兵及陸戰隊前往洛杉磯，以處理因聯邦政府掃蕩移民引發的抗議，在全美引發激烈辯論，更在被部署的官兵中點燃強烈不滿。英國「衛報」報導指出，許多軍人及家屬對被迫介入國內維安、淪為政治棋子深感不安，軍中士氣普遍低落。與此同時，路透消息稱，約七百名陸戰隊員最快將於當地時間十二日部署上街，而週末全美預計將有逾千場反川普示威。

川普政府無視加州州長紐松反對，已調派四千名國民兵，並調動駐加州廿九棕櫚村基地的七百名陸戰隊員。根據衛報對多個軍眷權益組織的採訪，「安全家庭倡議組織」代表史翠德表示：「官兵普遍認為，對自家社區動武，並非他們簽署的國安任務。」家屬們不僅擔憂親人安全，更怕軍隊遭政治利用。退伍軍人組織「張伯倫網路」的帕迪也向該報透露，他從國民兵成員處聽聞「士氣不佳」的普遍抱怨。

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路透指出，這批陸戰隊員已完成針對洛杉磯任務的群眾控制與衝突降溫訓練，最快將於十二日或十三日部署。美國北方司令部聲明，部隊將依「美國法典」第十篇授權保護聯邦財產與人員，在特定情況下可「暫時拘留」個人，但強調不會執行民事執法。然而，衛報引述陸戰隊退役軍人戈德貝克的觀點，認為許多軍人感覺「被當政治棋子」，且局勢遠未到需陸戰隊介入的程度。

洛杉磯十一日面臨連續第六天的示威抗議，活動大致和平，但偶有向警方丟擲爆竹、石塊等暴力事件，主要侷限於市中心部分街區，市長巴斯已實施宵禁。截至十一日，約有四百人被捕。

面對聯邦強勢介入，加州已向聯邦法院提起訴訟，州長紐松要求禁止軍隊參與執法，並將國民兵指揮權歸還州政府，法院排定十二日開庭審理。衛報強調，軍警合作存在固有風險，援引一九九二年洛杉磯暴動期間因溝通失誤險釀平民傷亡的歷史教訓，指出軍隊與地方執法的職能與訓練截然不同，混淆界線極具危險。

週末反川普示威逾1800場

全美針對川普政府此舉及移民政策的抗議浪潮預計在週末達到高峰。路透報導，社運團體計畫十四日在全美各地發起超過一千八百場示威活動。示威者訴求涵蓋邊境政策、人道待遇與聯邦權力濫用等議題。儘管白宮強調軍隊只針對特定目標行動，但聯邦與地方權限重疊，恐導致政治、法律與軍事多重危機同步爆發。

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