川普政府重審AUKUS 澳堅信計畫如期

美國正在審查2021年簽署的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，以確保其符合川普總統的「美國優先」理念。圖為前美國總統拜登（中）2023年3月在加州聖地牙哥舉行AUKSU峰會，左為澳洲總理艾班尼斯，右為時任英國首相蘇納克。（法新社檔案照）

2025/06/13 05:30

檢視是否符合「美國優先」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國川普政府正審查「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），評估該協議是否符合「美國優先」政策。澳洲國防部長馬勒斯表示，對計畫如期推進充滿信心，預計自二○三二年起取得美製維吉尼亞級核潛艦。

AUKUS於二○二一年簽署，旨在抗衡中國於印太地區軍事擴張。協議包括美國向澳洲出售三至五艘維吉尼亞級核潛艦，二○三二年交付，並與英國合作開發「SSN-AUKUS」潛艦，二○四○年服役。整體計畫總成本約三六八○億澳幣（約六．九九兆台幣）。

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評估產能及台海應對能力

澳洲國防部證實，美方已正式通知將針對AUKUS進行審查，聚焦潛艦產能與軍事資源分配。此次審查由五角大廈政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）主導，將評估維吉尼亞級潛艦生產進度及對台海潛在衝突的應對能力。

根據「彭博」報導，美國造船廠面臨嚴重延誤，維吉尼亞級潛艦生產落後兩年，預計到二○三○年將超支一七○億美元。美國海軍擁有廿四艘維吉尼亞級核潛艦，鑑於美國造船廠難以達到每年建造兩艘新潛艦的生產目標，美國國內出現華府應先強化自身軍備，不該向澳洲出售潛艦的聲浪。

馬勒斯接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，美國審查AUKUS屬新政府常態，澳洲早已知情並支持。他強調澳洲已投入廿億美元協助美國提升潛艦產能，計畫自二○三二年起接收三艘維吉尼亞級核潛艦，並於二○四○年與英國共同生產AUKUS級潛艦。

可能要求澳增額國防預算

澳洲戰略政策研究所分析師葛蘭姆認為，AUKUS對美國有利，澳洲資金加速美國造船廠擴建。雖審查有風險，但澳洲已無退路，退出將重創國際信譽。

澳洲總理艾班尼斯下週將於加拿大七大工業國集團（G7）峰會與川普總統會晤，討論美方要求澳洲將國防預算由國內生產毛額的二％提升至三．五％。艾班尼斯僅承諾增至二．三％，反對黨則要求更大投入。

AUKUS計畫耗資龐大，引發澳洲國內爭議。前總理滕博爾批評國會監督不足，呼籲比照美英進行自主審查。前勞工黨總理基廷則認為，若美國退出「可能拯救澳大利亞」，「澳洲應該有自己的安全戰略，而不是被一個衰落的大西洋帝國牽著走」。

美軍潛艦預計自二○二七年起進駐西澳大利亞州印度洋岸的海軍基地，針對南海局勢加強部署。澳洲前總理莫里森強調，AUKUS旨在聯合三國威懾印太潛在威脅。華府智庫「哈德遜研究所」澳洲印太事務專家李約翰分析，美國審查反映對自身軍備及台海局勢的優先考量，澳洲低國防預算也成為變數。

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