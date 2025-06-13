以攻擊伊朗倒數 美撤離部分中東人員

盛傳以色列正準備攻擊宿敵伊朗的核設施，美國準備撤離駐伊拉克大使館的部分人員，並允許在中東多個地點的軍眷離境。圖為伊拉克反恐部隊的裝甲車12日在美國大使館外巡邏。（法新社）

2025/06/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國與伊朗將就核子議題進行進一步談判前夕，中東緊張情勢加劇，聯合國（UN）核監督機關「國際原子能總署」（IAEA）十二日宣布伊朗違反其禁止核子擴散義務，以色列則被盛傳正準備攻擊宿敵伊朗，美國已因此從可能淪為險境的中東地區部分撤員。在此同時，伊朗持續為其濃縮鈾活動辯護，並已提前軍演。

阿曼外長阿布塞迪十二日表示，美伊官員將於十五日在該國就德黑蘭當局加速其濃縮鈾計畫舉行第六輪會談。但IAEA同日在暌違近廿年後首度通過決議譴責伊朗不遵守禁核擴散義務，並可能將決議送交聯合國安理會。根據IAEA，德黑蘭當局對此的回應是表示將開設新濃縮鈾設施，但伊朗並未透露該新設施的位置等細節。

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此外，除了新開濃縮鈾設施，伊朗還將把在福爾多（Fordow）的濃縮鈾工廠的離心機從第一代升級到第六代，此舉將大幅提高濃縮鈾的產量，而濃度更高的濃縮鈾可用於製造核武。伊朗向來堅稱其核子計畫僅限和平用途，歐洲聯盟對此呼籲德黑蘭克制，以色列則敦促國際社會「果斷回應」與阻止伊朗發展核武。

美國總統川普十一日在詢及讓中東地區情勢降溫時表示，伊朗「不能擁有核武」。川普同時表示正讓部分非必要人員撤出中東地區。據了解，美國正準備撤離駐伊拉克大使館的部分人員、允許在中東多個地點的軍眷離境，以及國務院已批准人員從巴林與科威特自願離境。

官員與消息人士雖未說明何為美國從中東部分撤員的安全風險，但據信應是美國與歐洲官員所指的以色列正即將對伊朗發動攻擊，然其攻擊規模尚不明。

伊朗透露已接獲「友邦」警告稱以國可能攻擊伊朗核設施，但重申伊朗不會放棄其核子計畫。此外，伊朗軍方已提前開始演習，聚焦於「敵人動向」。據「紐約時報」報導，一位未具名伊朗高官表示，軍方和政府官員已舉行會議，討論如何應對以色列的攻擊，方案包括立即使用數百枚彈道飛彈對以色列進行反擊。

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