印度空難 住宅區墜機 地面死傷不明

救援人員仍全力搜尋搶救可能的生還者。（法新社）

2025/06/13 05:30

起飛不久即發求救訊號

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度國家航空公司「印度航空」（Air India）一家飛往英國倫敦的波音七八七夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）十二日在從印西城市阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後不到一分鐘隨即墜毀，撞上地面的醫學院學生宿舍大樓引爆大火，機上二四二人有四分之一是外籍人士，目前機上發現至少一人生還。目前還不清楚該機失事原因，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已派員協助調查。

波音787夢幻客機首起致命事故

這是印度航空史上死傷最慘重之一的空難，也是號稱現役中最先進之一、此前飛安紀錄頗佳的波音七八七夢幻客機的首場致命事故；墜毀客機波音七八七—八是夢幻客機三機型中最小款，通常可搭載二四八人；機上二四二人中有二三○名乘客與十二名機組人員，乘客絕大多數是印度人，另有五十三名英國人、七名葡萄牙人與一名加拿大人。

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現場建物傳有30具屍體

當地警方表示已在現場尋獲二○四具遺體，四十一人受傷送醫，並稱遺體不排除包括地面罹難者；據傳在事故現場的建築物中至少發現了三十具屍體。

印媒一度稱機上二四二人全數罹難，但警方表示，尋獲一名機上生還者。根據媒體報導，這名生還乘客是來自倫敦的四十歲拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），臉部、胸部和腳部受傷，已送往醫院。目前尚不清楚他是如何倖存，印度警方證實他坐在11A座位，與航班乘客名單上的名字相符。

據了解，這架編號AI171的印航班機是在當地時間十二日午後一時三十八分（台灣時間同日午後四時零八分）從古吉拉特邦阿默達巴德機場起飛，目的地是英國倫敦蓋維克機場，豈料該機起飛後便傳出巨響，之後發出求救訊號，隨後墜毀於該市住宅區內的一棟醫學院學生宿舍，發出巨大爆炸聲與冒出黑煙。

醫學院宿舍遭撞 幾成廢墟

社群媒體影片顯示，機鼻朝上的飛機高度驟降，然後撞上一棟建築炸成一團火球。事後在現場可見殘破機身卡在幾乎淪為廢墟的建物上，景象駭人；阿默達巴德機場事發後一度暫停航班起降。

專家指出，飛機墜落地面時仍處於機頭向上的起飛角度，在其短暫的飛行軌跡中從未達到正確的高度，顯示似乎喪失動力。

包括英國國王查爾斯、英國首相施凱爾、美國國務卿魯比歐、加拿大總理卡尼、法國總統馬克宏與俄羅斯總統普廷等多國領袖，均對這起飛安事故表示震驚與哀悼；印度宿敵、上月曾與之發生短暫邊境衝突的巴基斯坦的外長達爾也在社群上發文，哀悼逝者與慰問家屬。

目前還不清楚該機墜毀原因，美國NTSB表示將派遣一支美國調查員小組前往印度協助調查。根據了解，墜毀班機的機長有八二○○小時的飛行經驗，機齡十二年；波音股價在墜機消息傳出後下跌。

失事客機撞上阿默達巴德機場附近一處醫學院學生宿舍，現場一片狼藉。（歐新社）

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