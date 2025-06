中英對照讀新聞》White House says U.S. won’t return Statue of Liberty to France 白宮說美國不會把自由女神像還給法國

白宮強調不會把自由女神像還給法國。圖為夕陽餘暉中的自由女神像。(法新社)

2025/06/13 05:30

◎ 張沛元

The White House has dismissed a French politician’s symbolic call for the return of the Statue of Liberty — a gift from France some 140 years ago — on the grounds that the United States no longer represents the values embodied by the monument.

白宮不理會1名法國政治人物的象徵性呼籲,(此人)以美國不再能代表自由女神像所體現的價值為由,要求歸還法國在約140年前致贈的這座紀念塑像。



President Donald Trump would “absolutely not” return the statue, White House press secretary Karoline Leavitt said Monday when asked about the comments from Raphaël Glucksmann, a member of the European Parliament.

當被詢及歐洲議會議員格魯克斯曼的這番評論時,白宮新聞秘書李威特週一表示,川普總統「絕對不會」歸還這座塑像。

“We are going to tell the Americans — those who have chosen to side with tyrants, those who fire researchers for exercising scientific freedom — we are going to tell them two things. First of all, give us back the Statue of Liberty!” Glucksmann made the quip during a party convention Sunday.

「我們要告訴美國人—那些選擇跟暴君站在一起、把行使科學自由的研究人員炒魷魚的美國人—我們要告訴他們2件事。首先,把自由女神像還給我們!」格魯克斯曼在週日的1場黨大會上如此嘲諷。

新聞辭典

dismiss:動詞,忘記,不予理會,摒棄,免職,解僱,駁回(法律案件)。例句:Several ministers were dismissed in the cabinet reshuffle.(數名部長在內閣改組中遭解職。)

on the grounds that:慣用語,因為,理由是。

side with someone:片語,(在爭論中)支持(某人或某方),站在(某人)一邊。例句:My mother always sides with my brother when he and I argue.(我媽在我跟我弟吵架時,總是偏袒我弟。)

