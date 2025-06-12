向川普示好 馬斯克後悔發文「太超過」

美國科技富豪馬斯克（左）與總統川普（右）公開決裂後，11日凌晨發文稱他的一些發文「太過分」，他為此感到後悔，似乎態度已有所軟化。（路透檔案照）

2025/06/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克上週狠嗆曾經密切往來的總統川普，公開決裂後，現在態度似乎軟化，十一日凌晨發文，稱他上週針對川普的一些發文「太過分」，他為此感到後悔。

馬斯克在自家社群平台發文，「我後悔我上週一些有關總統川普的發文，這些發文太過分了」。但未指明，哪些發文「太過分」。

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馬斯克公開表示後悔，是又一跡象顯示他與川普之間的對槓，可能已經有所緩和，即使在上週兩人一連串你來我往發文互嗆後，馬斯克就曾對Ｘ上一篇發文指川、馬「合則更強」，表示認同；另外，他也刪掉一些批評川普的發文，包括指稱川普名列有關被控性犯罪的已故富豪艾普斯坦的政府未公開檔案中，以及暗示支持彈劾川普。

川普也降低批評分貝

另一方面，川普也已降低對馬斯克的公開批評分貝，六日被記者問到是否和馬斯克通過電話，川普表示沒有，但是說「我祝福他」；馬斯克隨後發文「我也是」回應；九日川普再度被問到他與馬斯克的關係，再度表示「我們有過一段良好的關係，我祝他安好，真的」。

「紐約時報」指出，洛杉磯近日的示威和警民衝突，則凸顯川、馬兩人都有共識的關鍵議題：移民。近日馬斯克透過社群媒體，呼應川普對示威活動的言論，表示需要政府強力回應。

馬斯克的最新發文，也凸顯兩人之間的權力動態：馬斯克傾注二億七五○○萬美元支持川普的總統選戰，他在Ｘ上擁有大量追隨者；另一方面，川普擁有龐大的政治權力，兩人上週在網路上公開失和中，川普曾揚言要中止馬斯克公司承包的政府合約。

市場分析師認為，馬斯克態度放軟，可能反映出他要顧及他的企業。「現在依然不太可能見到這兩人再次密切往來，但是讓這齣戲繼續下去，都不符合雙方的最佳利益」。特斯拉股價在馬斯克發文後，在十一日盤前交易中上漲二．三％。

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