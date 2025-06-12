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    哈佛牽扯新疆兵團 魯比歐要清查與中關係

    美國國務卿魯比歐罕見地要求財政部調查哈佛大學，釐清其是否因與中國共同舉辦醫療保險會議，期間有遭美國制裁的新疆生產建設兵團（XPCC）官員參與，而違反聯邦制裁規定。（美聯社檔案照）

    美國國務卿魯比歐罕見地要求財政部調查哈佛大學，釐清其是否因與中國共同舉辦醫療保險會議，期間有遭美國制裁的新疆生產建設兵團（XPCC）官員參與，而違反聯邦制裁規定。（美聯社檔案照）

    2025/06/12 05:30

    罕見要求財政部調查哈佛

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務卿魯比歐近期罕見地要求財政部調查哈佛大學，釐清其是否因與中國共同舉辦醫療保險會議，期間有遭美國制裁的新疆生產建設兵團（XPCC）官員參與，而違反聯邦制裁規定。此舉顯示川普政府對哈佛的政治壓力，已從校園反猶太爭議擴及該校與中國的學術及政策往來，使這所美國頂尖學府面臨潛在法律危機。

    「紐約時報」報導，魯比歐上月已向財政部建議，由外國資產管制辦公室（OFAC）調查哈佛是否違規與XPCC合作。多名專家與前財政部官員指出，內閣層級官員主動要求對國內機構展開制裁調查極為罕見，目前尚不清楚OFAC是否已啟動相關程序。

    爭議核心在於「衛生籌資旗艦項目培訓班」，自二○一九年起由哈佛大學陳曾熙公共衛生學院、世界銀行及中國國家醫療保障局共同主辦，旨在協助中國建立普及醫療保險制度。報導指出，該計畫自啟動以來，至少部分會議有XPCC官員參與。XPCC自二○二○年因涉及迫害維吾爾族等少數民族，被美國列入制裁名單。

    川普政府施壓擴及校外活動

    哈佛大學已針對此事進行內部審查，但尚未公布結果。哈佛、國務院與財政部均拒絕評論。根據網頁存檔，二○一九年首屆會議時，當時尚未被制裁的XPCC即派員參加，但相關敘述事後已被刪除。中國官方網站則顯示，二○二三年培訓班仍有XPCC代表出席，當時該組織已遭美國制裁三年。

    川普政府對哈佛的施壓已擴及校外活動。今年四月，紐約風險分析公司「戰略風險」（Strategy Risks）發布報告，詳述哈佛與XPCC在上述培訓班的互動，引發共和黨保守派關注。參議員柯頓及眾議院教育委員會隨即要求調查，國土安全部也指控哈佛「招待並培訓」XPCC官員。「戰略風險」創辦人石宇（Isaac Stone Fish）強調，XPCC是「全球最惡名昭彰的組織之一」，哈佛的合作夥伴關係應受高標準檢視。

    前OFAC主任史密斯表示，由國務卿點名調查國內機構雖屬罕見，但並不違規。制裁調查程序可能歷時數月，甚至數年，若認定違規，處分包括警告信、巨額罰款，嚴重者甚至移送司法部刑事起訴。

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