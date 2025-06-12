法國立法規範快時尚 劍指中國電商

法國參議院10日表決通過針對中國跨境電商「希音」（SHEIN）的反快時尚法案，抨擊該品牌污染環境且勞動條件低下，恐將面臨污染罰款、生態稅，甚至可能被全面禁止廣告與網紅業配。（路透檔案照）

2025/06/12 05:30

全球首見 Shein和Temu首當其衝

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國參議院十日壓倒性通過一項針對「極速快時尚」產業的新法案，將對如「希音（Shein）」與中國拼多多旗下電商平台Temu等亞洲電商平台，課以高額環境稅、禁止廣告宣傳，並對網紅推銷行為祭出懲罰。此法案是全球首見針對超快速成衣流通的立法，旨在減輕環境負擔，並保護本國服飾產業。

正視快時尚「三重威脅」

法案由中間偏右議員維歐朗提出，去年已獲國民議會通過，此次參議院表決結果為三三七票贊成、僅一票反對。接下來，參眾兩院將組成聯合委員會審議共同版本，並須通知歐盟執委會以確認符合歐盟法規。生態轉型部長帕尼爾—魯納謝爾稱此舉是「對企業與消費者發出的強烈訊號」。他抨擊快時尚是「三重威脅」，除助長過度消費、造成生態破壞，更威脅法國服裝企業。

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該法案明確將「極速快時尚」定義為大量推出新品、頻繁更換系列的商業模式。根據修正條文，像Shein與Temu這類亞洲平台將成為主要監管對象；而Zara、H&M與Kiabi等歐洲品牌則暫時豁免重罰，僅須揭露產品的環境影響。參議院報告人、共和黨成員勒伊爾強調：「我們無意讓法國本土品牌承擔不合理的負擔。」

保護環境與捍衛本地商業

根據法案，自二○二五年起，環境評級分數最低品牌，將被課以每件商品最多五歐元的稅額，二○三○年上限將提高至十歐元，且不得超過原價的五十％。

此外，參議院版本還納入一項針對非歐盟電商包裹的附加稅，未來每件小型包裹將徵收二至四歐元稅金，藉此限制Temu等境外平台的物流規模。

Shein稱打擊消費者荷包

對於法案可能影響民眾消費力，Shein的法國發言人魯法特表示強烈反對，稱此法將「直接打擊消費者的荷包」。然而，法國消費事務部長洛瓦吉則反駁說：「這項立法的雙重目標，是保護環境與捍衛本地商業。」

快時尚市場在法國不斷增長，法國國家環境機構ADEME數據指出，法國每人每年平均購買四十八件衣物，而每秒鐘約有卅五件衣物被丟棄，反映快時尚對環境構成極大威脅。法國紡織業聯盟則稱此法案為「邁向改革的第一步」，並呼籲盡速完成立法程序。法國紡織業聯盟則稱此法案為「邁向改革的第一步」，並呼籲盡速完成立法程序。

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