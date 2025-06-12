川普稱解放洛杉磯 警告別破壞華府閱兵

2025/06/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十日為其派軍前往洛杉磯應對當地的反對掃蕩非法移民抗議演變為暴動之舉辯護，宣稱當地的抗議衝突是外國勢力對美國和平、公共秩序與國家主權的攻擊，他的政府將「解放洛杉磯」；此外，川普也警告抗議人士勿趁本週末的華府閱兵作亂，否則必遭「強大武力」鎮壓。

川普是在造訪美國最大軍事基地、北卡羅來納州布拉格堡陸軍基地，對約五萬名軍人發表談話時，為他派兵到洛杉磯做出辯解。川普說，「歷代美國陸軍英雄在遠方灑熱血，可不是為了眼睜睜看著美國毀於入侵與淪為第三世界，你們在加州見證的，是一群手持外國國旗的暴徒對和平、公共秩序與國家主權的全面攻擊」，「我們不會允許一個美國城市被外國敵人入侵和征服，他們就是敵人」。

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川普稱洛杉磯已變成「垃圾堆」，整個社區都處於罪犯的控制下，表示聯邦政府將動用一切資源平息暴力，恢復法律和秩序，「我們將解放洛杉磯，使其重獲自由、乾淨與安全」。

美聯社指出，川普激烈言論似是暗示可能援引「暴亂法」，該法是總統可動用的最極端緊急權力之一，授權總統動用軍隊鎮壓叛亂、國內暴力與執行法律。川普此前以保護聯邦財產與人員之必要為由，部署七百名陸戰隊員與四千名國民兵到洛杉磯。

地方認為派兵激化示威 火上加油

對此，在過去兩晚都有警察與國民兵上街驅散抗議人士的洛杉磯市區的小東京街區，當地居民與商家對川普的「解放說」直言「謝了別來亂」，因為派兵是火上加油，激化原本和平的示威抗議。

川普與國防部長赫格塞斯十日出席布拉格堡的陸軍建軍二五○年的慶祝活動，為十四日華府閱兵前的一系列陸軍建軍紀念活動之首。當天也是川普七十九歲生日。此外，川普十日在布拉格堡演講時，還宣布恢復多個在遭白人警察虐殺的非裔男子佛洛伊德一案後被更名的七個美軍基地的名稱，包括把在二○二三年時被改為自由堡的布拉格堡恢復原名。這些軍事基地的原名都是紀念在美國南北戰爭中支持蓄奴的南方邦聯的將領。

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