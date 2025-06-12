洛杉磯騷亂第5天 部分地區宵禁

美國洛杉磯因驅逐非法移民而引發的騷亂10日邁入第5天，加州公路警察在101號高速公路高架橋上逮捕一名抗議的示威者。（法新社）

2025/06/12 05:30

陸戰隊進入LA 加州州長斥民主遭到攻擊

〔編譯張沛元／綜合報導〕數百名美軍陸戰隊員十日奉川普總統之命抵達洛杉磯附近，協助因應當地的反川普政府移民政策的抗議衝突，民主黨籍的加州州長紐森斥川普此舉濫權，以及民主遭到攻擊，洛杉磯市中心部分地區則於同日晚間起實行宵禁，以平息已持續五天的騷亂；在此同時，美國多個城市也爆發或將舉行類似抗議活動，共和黨籍的德州州長艾波特放話將在全州部署國民兵。

多城示威 外溢到東岸

民主黨籍的洛杉磯市長巴斯認為沒有必要在該市部署陸戰隊，警方就足以控制絕大部分為和平性質、範圍僅限約五條街的抗議活動。儘管如此，為遏阻夜間趁火打劫與暴力事件，巴斯宣布從當地時間十日晚間八點至早上六點在洛杉磯市中心約二．五平方公里範圍內實施宵禁，歷時數日。她說：「在廿三家商店被洗劫後，我們別無選擇。」

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警方在宵禁令下達後迅速執行禁令，同時出動騎警驅散抗議示威者。在過程中，國民兵手持盾牌警戒，並未參與。幾個小時後，抗議者大多散去，不過，部分地區仍有些團體罔顧宵禁滯留街頭，警方因此逮捕數十人。總計十日就有一九七人被捕。

繼稍早的四千名國民兵後，川普又下令部署的七百名陸戰隊員，十日已抵達洛杉磯以南約五十公里的一處集結待命區，引發在美國本土動用軍隊的全國性論戰，也讓川普與被傳可望在四年後代表民主黨問鼎白宮的紐森正面槓上。紐森十日在視訊演說中怒斥川普派軍至洛杉磯是「公然濫權」，激化緊張情勢，以及陷加州人民、官員乃至國民兵於危殆，情況恐將因此直轉直下…「他（川普）再次選擇升高（緊張）情勢。他選擇（動用）更多武力。他選擇誇張作秀而非公共安全…民主正遭受攻擊」。

一名軍方女發言人表示，陸戰隊預計於十一日上街部署，任務是保護聯邦設施與官員。美國國防部表示，此次部署將耗費納稅人一．三四億美元。陸戰隊發布的照片顯示，身穿作戰服的士兵在駐點海灘使用防暴盾牌練習人群控制技巧。

在此同時，不滿川普政府突擊鎮壓移民的抗議，已從移民人口佔比高的加州與洛杉磯，外溢到東岸紐約、東南部亞特蘭大與中西部大城芝加哥等其他大城；抗議人士對警察叫囂並與之發生衝突，有人爬上芝加哥戴利廣場上的畢卡索雕像，還有人呼喊要廢掉抓捕移民的移民暨海關執法局（ICE）。

德州也要部署國民兵

由於德州南部將在十一日與十四日舉行反ICE集會，德州州長艾波特表示會在該州各地部署國民兵…「將使用一切工具與策略來協助執法部門維持秩序」。

洛杉磯市長巴斯宣布自10日晚間8時至翌日清晨6時實施宵禁，以制止搶劫等破壞行為。圖為警方在洛杉磯市中心的大都會拘留中心外部署。（法新社）

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