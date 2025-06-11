一週兩起! 中國學者走私生物樣本 又寄密大

武漢華中科技大學博士生韓呈瑄（譯音）被控將未經許可、與特定寄生線蟲相關的生物樣本，多次分批寄往密西根大學實驗室，一抵底特律機場即遭逮捕。（圖取自網路）

2025/06/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國一週內再傳第二起中國學者涉嫌非法運輸生物材料入境案。來自武漢華中科技大學的博士生韓呈瑄（譯音），甫抵底特律機場即遭逮捕，她被控將未經許可、與特定寄生線蟲相關的生物樣本，多次分批寄往密西根大學實驗室，其手機資料更在入境前三天遭清除，引發美方對學術交流及國家安全的嚴重關切。

根據美聯社報導，原定赴密西根大學進行一年研究的韓呈瑄，於六月八日（或九日）遭攔查。聯邦調查局（FBI）指控，她自二○二四年起多次將「隱匿的生物材料」寄至該校，其中一份樣本藏於書本內。韓呈瑄在盤查時一度謊稱包裹內容，後承認做出「虛假陳述」並坦承寄送「與線蟲（roundworms，蛔蟲為其一種）相關的生物材料」。

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美國海關與邊境保護局（CBP）底特律主管諾瓦克稱此舉「破壞其他訪問學者的正當研究」。FBI探員更直指，韓呈瑄走私生物材料「對公共安全和國家安全構成直接威脅」，電子設備入境前清空亦啟人疑竇。韓呈瑄目前遭扣押，預計十一日舉行保釋聽證會。加州大學柏克萊分校生物學家夏皮拉告訴美聯社，他不認為此生物材料有任何危險性，「但是運送生物材料是有規定的」。

此案距上週另起案件僅數日。當時，同在密西根大學的中國女研究員簡雲清（譯音）及其男友劉尊勇（譯音）遭起訴，罪名是涉嫌走私具潛在農業恐怖主義用途的有毒真菌「禾穀鐮孢菌」入境。該真菌能重創多種糧食作物，並對人畜健康構成威脅。

在先前案件中，劉尊勇去年七月在底特律機場被查獲攜帶可疑植物樣本後即遭遣返，其手機內更發現題為「氣候變遷條件下的植物病原戰」論文。簡雲清則被控早已在密大實驗室非法處理該病原體，並與劉透過微信策劃走私，手機亦存有效忠中共聲明。

英國「每日電訊報」報導，接連兩起案件均指向密西根大學，使該校成為焦點。該校近年涉及中國的學術合作爭議頻傳，二○二三年曾有五名該校中國交換生因在美軍「格雷林營地」（Camp Grayling，亦為台軍受訓地點）附近進行可疑拍攝遭控虛假陳述。隨著美中關係緊張，美國對中國學術交流的審查已日趨嚴格。

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