港封殺台灣手遊「逆統戰」祭出國安法

台灣開發的手機遊戲「逆統戰：烽火」，被香港警務處國家安全處認定有違反國安法疑慮。（圖取自網路）

2025/06/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港警務處國家安全處十日宣布，已對台灣開發的手機遊戲「逆統戰：烽火」做出禁制行動，指其目的為宣揚「台獨」、「港獨」，鼓吹武裝革命推翻中國政府，提醒港人切勿下載或資助該應用程式（App），否則將觸犯國安法，已下載者應立即刪除。「逆統戰 Reversed Front」臉書粉絲專頁發文回應：「謝丞相賜箭」。香港網友上傳截圖顯示，港警發布禁令後，「逆統戰」搜尋量直線暴增。

港警稱遊戲宣揚台獨港獨 鼓吹革命

港媒報導，「逆統戰：烽火」是台灣ESC團隊開發的手遊，國安處根據「香港國安法第四十三條實施細則」附表四，就有關「逆統戰：烽火」的電子訊息做出禁制行動。警方聲稱，「逆統戰：烽火」宣揚台獨、港獨等分裂國家主張，鼓吹武裝革命、推翻中國根本制度，意圖引起對北京中央及香港特區政府的憎恨。

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警方警告，任何人或組織明知而發布該應用程式或相關內容，包括透過網路向他人分享或推薦該應用程式，均可能觸犯香港國安法第廿一條「煽動分裂國家罪」、第廿三條「煽動顛覆國家政權罪」及「維護國家安全條例」第廿四條「煽動意圖的相關罪行」。下載該應用程式者，也可能被視為管有具煽動意圖的刊物。

與此同時，港府也強化餐飲及娛樂場所牌照的國安審查，引發外界對港府進一步打壓所謂「良心企業」或「黃色經濟圈」的高度關切。黃色經濟圈是指二○一九年香港「反送中」抗爭後，由支持民主運動的港人和商戶自發形成的經濟網絡，透過光顧「黃店」（支持運動的店家）表達立場。

香港特首李家超十日出席行政會議前聲稱，所有公務員在執行職務時，均須「將國家安全視為最重要的元素」。據此，食物環境衛生署在簽發或續發餐廳等營業牌照時，將新增維護國安條款。「路透」報導，港府已在五月已向數千家餐飲及娛樂業者發出通知，規定若牌照持有人或其僱員、代理、承辦商等「關連人士」，從事任何可能構成或導致危害國家安全的行為，將可吊銷牌照。曾公開支持民主運動，例如張貼「香港加油」標語或展示「雨傘運動」相關圖像的店家，恐面臨更嚴峻經營壓力。

擴大餐飲娛樂國安審查 泳池也納管

被問及何種行為構成「冒犯國安」或是否針對「黃店」時，李家超並未正面回應。法界人士解讀，若在店內辱罵國家或領袖，也可能觸犯條款，被視為不利國安或公眾利益的行為。「英文虎報」則指出，此次新規定影響範圍廣泛，不僅一般餐廳，連游泳池、公眾娛樂場所，甚至年宵市場（年貨市集）攤位等近廿類牌照均納入規範。

香港政府已強化餐飲及娛樂場所牌照的國安審查，引發外界對港府進一步打壓所謂「良心企業」或「黃色經濟圈」的高度關切。圖為香港一家「黃店」（支持民主運動的店家）。（美聯社檔案照）

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