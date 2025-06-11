美智庫：共軍戰力趕不上習2027攻台時間表

美國空軍智庫指出，中國人民解放軍無法貫徹2027年奪取台灣所需戰力的關鍵軍事改革，習近平和軍方領導層仍對軍隊戰力存疑。圖為中國人民解放軍東部戰區去年10月公布的「聯合利劍-2024B」圍台演習地圖。（法新社檔案照）

2025/06/11 05:30

無法貫徹關鍵軍事改革 習質疑軍隊戰力

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國印度—太平洋司令部與中央情報局皆指中國國家主席習近平指示解放軍二○二七年完成對台戰備，視此為潛在台海戰爭爆發時刻。據美國軍事智庫報告，習近平和軍方領導層仍對軍隊戰力抱持疑慮，難以趕上二○二七年的對台行動時間表。

共軍高層早對戰備進展緩慢憂心

「華盛頓時報」報導，美國空軍智庫「中國航空航天研究所」（CASI）報告指出，解放軍無法貫徹二○二七年奪取台灣所需戰力的關鍵軍事改革，並引述中共中央軍事委員會副主席張又俠去年刊出的一篇專文，對軍隊戰備進展緩慢，無法在習近平下令時準備好對台封鎖表示憂心。

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文中提及的問題包括軍事領導層弱點、戰時軍民協調合作問題及缺少執行聯合行動和資訊戰能力等大型聯合軍事行動所需條件。

美國國防部長赫格塞斯才在五月卅一日新加坡年度安全論壇「香格里拉對話」警告，中國對台灣的威脅「可能迫在眉睫」，如果中國試圖佔領台灣，將帶來「毀滅性後果」。

CASI分析，「經過九年的肅貪、現代化議程和大規模改革，習與中國軍事領導仍有疑慮」、「解放軍很大部分的力量，以及跨軍種和民間努力進展不夠快速，或是進行的方向錯誤」。

智庫調查與美方情報分析一致

CASI的調查結果與美方情報機構對中國大規模軍事建設的情報分析不謀而合。華盛頓時報數月前引述美國防官員說法，儘管美方敬重解放軍所取得的成果，「我們觀察到，他們在執行面上的能力仍存在許多漏洞」。

報告指出，解放軍正經歷的問題包括軍事組織和軍事物資體系的系統性障礙，缺少對軍事聯合機制的關注、訓練和戰備的提升進度落後、軍事和資源管理效能不足，新武器整合速度緩慢及內部貪腐。

習近平近年加強肅清軍方貪腐問題，二○二三年七月至十二月至少十五名高階軍官和國防產業領導層遭撤職，數人捲入陸基核武與傳統飛彈建造弊案；中共中央軍委委員兼中央軍委政治工作部主任苗華五月被罷免全國人大代表職務。另據「金融時報」報導，神隱多時的中共中央軍委副主席之一何衛東，也因涉貪遭拘留審訊。

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