川普再增兵 陸戰隊進駐洛杉磯

示威者佔據洛杉磯市中心街道，焚燒車輛並洗劫商店，警方動用催淚瓦斯和橡膠子彈試圖加以驅離。（法新社）

2025/06/11 05:30

增派2000國民兵、700陸戰隊

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國加州不滿聯邦政府掃蕩移民引發的示威延續至第三日，總統川普下令加派二千名國民兵及七百名陸戰隊前往洛杉磯，加劇聯邦政府與州政府之間的緊張關係。美軍北方司令部表示，首批陸戰隊員已於十日進駐在大洛杉磯地區，保護聯邦執法人員和財產。

州政府譴責川普誇大情勢

原先接獲命令的首批兩千名國民兵已在八日進駐洛杉磯。九日的示威大幅度被限制在城市內的零星小型區域，包括數千名群眾圍繞市政廳抗議，以及數百人在包含一座移民拘留中心的聯邦建築群外集結。

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據外媒描述，九日的抗議多以和平甚至歡愉氣氛進行，鄰近市中心的世紀城、好萊塢山和聖塔莫尼卡等主要區域沒有動亂跡象，商業和居民活動大部分未受影響。然而，隨著抗議人潮逐漸散去，警方開始發射非殺傷性彈藥驅散人群，不時出手逮捕過於接近的抗議者。總體而言，九日的衝突規模已比八日有所減少。

抗議蔓延至少二十多個城市

與此同時，根據「紐約時報」報導，抗議川普政府移民政策的示威，目前已蔓延至舊金山、達拉斯、奧斯汀、紐約、西雅圖、波士頓、芝加哥、亞特蘭大、匹茲堡、明尼亞波利斯、拉斯維加斯和坦帕等至少二十多個城市。

川普支持逮捕加州州長與市長

川普聲稱，若非由他部署國民兵，洛杉磯會被「徹底剷平」、「燒成灰燼」。他還支持「邊境沙皇」霍曼揚言逮捕包括加州州長紐松和洛杉磯市長巴斯等阻礙聯邦移民執法的地方官員，「如果我是霍曼就會這麼做，我認為這是好主意」，批評紐松極度無能。

紐松和巴斯譴責川普誇大當地情勢，增派軍事人員的決策置公眾安全於風險之中。紐松在社群媒體發文表示，部署軍隊魯莽且對美軍有失尊重，「這無關公眾安全，而是要順應總統那危險的自尊」。

洛杉磯警察局長麥克唐納聲明強調，有信心憑藉警察部門的能力掌控示威，且陸戰隊在未與警方協調下進駐，將為當地執法人員帶來「顯著的後勤和行動挑戰」。

加州檢察長告川普濫用權力

加州檢察長邦塔在川普下令調派首批國民兵後提出訴訟，控訴川普「踐踏州政府主權」，「我們不會輕視總統濫用其權力及非法調動加州國民兵」，尋求法院命令宣示川普動用國民兵行為非法，以及要求頒布限制令中止軍隊部署。向舊金山聯邦法院提交的訴狀中，紐松敦促法官廢止川普命令，將國民兵的控制權從國防部手中轉移回「州政府的合法指揮」。

「美聯社」報導，位於洛杉磯東部二十九棕櫚村的基地，九日晚間約有十至十五輛巴士組成的車隊在警車戒護下駛離。美官員指出，陸戰隊的部署是為了保護聯邦資產及人員。目前，聯邦政府已將部署在洛杉磯地區的國民兵隊兵力增加了一倍，達到約四千人。不過，經地方執法人員管控群眾，國民兵和示威者至今接觸程度有限。

在美國總統川普命令下，美國北方司令部已動員約700名陸戰隊員進駐洛杉磯，協助保護當地的聯邦人員和財產。（路透）

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