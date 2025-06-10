遼寧號深入印太 首進日本專屬經濟水域

日本防衛省統合幕僚監部聲明，中國航空母艦「遼寧號」戰鬥群突破太平洋第二島鏈，首次進入日本專屬經濟區（EEZ）海域，並進行艦載機起降訓練。（美聯社檔案照）

2025/06/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕日本防衛省統合幕僚監部八日聲明，日方觀測到中國航空母艦戰鬥群突破太平洋「第二島鏈」，首次進入日本專屬經濟區（EEZ）海域，並進行艦載機起降訓練。中國航艦持續深入印太地區行動，凸顯北京向遠洋投射軍力的意圖。

中國航艦「遼寧號」在飛彈驅逐艦「唐山號」、「太原號」及快速戰鬥支援艦「呼倫湖號」護航下，七日突破由伊豆群島、關島及帛琉群島等組成的第二島鏈，現蹤日本最東端的無人島「南鳥島」西南方約三百公里處。遼寧號戰鬥群順勢往西南航行，八日來到硫磺島東南部，進行艦載戰鬥機及直升機起降作業，演練測試飛行員和海軍的戰鬥執行能力。

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「共同社」報導，日本官房長官林芳正九日談及遼寧號艦載機在硫磺島以東起降一事，強調將「確保警戒監視工作萬無一失」，中國軍方的行動旨在提升航艦運用，以及在遠方海空域作戰能力，日方已就活動範圍擴大酌情向中方交涉。據日本政府相關人士說法，此為首次確認並公布中國越過第二島鏈行動。

彭博︰美夏威夷基地 可威脅中國

對此，中國外交部發言人林劍在回應，「中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例。中國一貫奉行防禦性國防政策，希望日方客觀理性看待」。

「彭博」分析，類似台灣議題等涉及與美國在西太平洋的潛在軍事衝突情境中，美軍在夏威夷的大型基地可對中國構成威脅；取得在第二島鏈以東行動的能力，將有助於中國海軍抗衡諸如此類的美國軍力部署。

在印太海域競爭態勢持續升高之際，遼寧號不斷擴大行動範圍。五月廿五、廿六日，日本海上自衛隊觀測到遼寧號在內等多艘中國船艦在東海海域航行，執行艦載戰鬥機、直升機共計約一二○次起降演練。去年九月，遼寧號也在兩艘飛彈驅逐艦護航下，航行沖繩縣與那國島和西表島之間的海域，並一度進入日本領海外側的鄰接區。

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