李在明、石破茂通話 強調美日韓合作架構

南韓總統李在明與日本首相石破茂9日進行兩人上任後的首次電話會談，雙方一致同意將致力於深化雙邊關係，並在美日韓三方合作架構下共同應對未來的挑戰與地緣政治危機。（歐新社）

2025/06/10 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統李在明與日本首相石破茂九日進行兩人上任後的首次電話會談。雙方在廿五分鐘的通話中，一致同意將致力於深化雙邊關係，並在美日韓三方合作架構下共同應對未來的挑戰與地緣政治危機。此次通話標誌著兩國新領導層的首次直接接觸。

李將赴G7峰會 石破盼雙邊會談

這是繼六日與美國總統川普通話之後，李在明第二次與外國領袖通話。根據南韓總統辦公室新聞稿，李在明和石破強調將在「相互尊重、信任與責任」基礎上，建立更穩固、成熟的韓日關係。李在明指出，當前戰略局勢下，韓日合作益發重要，期盼雙方從「共同國家利益」角度尋求共存。日本外務省則表示，石破期盼雙邊關係在既有基礎上進一步發展，並期待與李在明面對面會晤。

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由於李在明已獲邀參加十五日在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會，石破表示，電話會談氣氛良好，希望兩人早日舉行雙邊會談。日本政府表示，今年是日韓建交六十週年，石破希望「透過雙方的努力，在兩國政府已建立的基礎上，進一步推進日韓關係」。他還呼籲，在包括綁架問題在內的北韓問題上，加強日韓合作。

此次通話適逢外界關注南韓新政府是否延續前總統尹錫悅政策之際。在尹錫悅任內，韓日安全與經貿關係大有改善。儘管李在明近期語氣趨於溫和，外界仍關注他在強徵勞工、慰安婦與領土爭議等韓日歷史議題上的立場。美國智庫「傳統基金會」東北亞資深研究員克林諾（Bruce Klingner）指出，李在明在選戰中重新定位為「中間偏保守」，淡化以往較為激進的外交政策，但外界對其是否真正轉變，仍存有疑問。

李在明前往加拿大出席G7峰會，可能促成他與川普首次會晤。兩人六日已通話，商定加快中斷的貿易談判進程，川普並邀請李在明訪美。李在明表示，保護南韓出口免受川普關稅政策影響，將是雙邊會談重點。石破也將出席G7峰會，屆時也可望與美方就貿易協議進行磋商。

李在明官司 重審將無限期延後

另一方面，李在明涉及違反「公職選舉法」案，因總統豁免權再生變數。首爾高等法院九日宣布，原定十八日的重審將無限期延後。此舉係依據憲法第八十四條總統任內不受刑事起訴（內亂外患罪除外）之規定，即使條文並未明示是否適用已審理案件，法院仍從寬解釋，此案在李在明任內，恐難再開庭。

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