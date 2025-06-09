川普嗆馬斯克 挺民主黨「後果嚴重」

（美聯社檔案照）

2025/06/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與全球首富馬斯克分道揚鑣後，進一步警告馬斯克勿在明年國會期中選舉時支持民主黨，否則將面臨「嚴重後果」，並表明「沒有理由」修復與馬斯克的關係。副總統范斯幫腔，指馬斯克太情緒化，但仍盼其「歸隊」。

川普在七日的「國家廣播公司」（NBC）訪問中，嚴厲警告馬斯克不要資助對抗「大而美」預算法案的民主黨議員，否則將「付出非常嚴重的後果」，但他並未進一步說明。在被問及是否認為自己與馬斯克關係已結束時，川普稱「我認為是的」，並表明沒有理由修復兩人關係，近期也沒有計畫與馬斯克談話。

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范斯指馬斯克情緒化 盼能歸隊

針對馬斯克指控他與已故性犯罪富豪艾普斯坦有關等指控，川普指馬斯克言行非常糟糕，「極度不尊重總統職位」，並重申這已是舊聞，他與艾普斯坦的罪行毫無關聯。至於他日前威脅撤銷美國政府與馬斯克旗下企業的合作和補助，川普則表明尚未考慮終止政府與馬斯克「太空探索科技公司」（SpaceX）衛星通訊系統「星鏈」（Starlink）等合約，他也沒有去調查馬斯克的移民紀錄。

馬斯克大力批判「大而美」法案，但川普堅稱，馬斯克了解法案內容，卻選擇公開反對。川普對法案在聯邦參議院通過仍具信心，「共和黨從未如此團結，甚至比三天前還更團結」。川普甚至認為，馬斯克幫了大忙，讓更多人看到法案優點，「雖然他很沮喪和心碎，真的很可惜」。

與此同時，范斯指馬斯克發表一系列充滿惡意和煽動性的貼文攻擊川普，是一個「巨大錯誤」，但他也試圖緩頰，說馬斯克只是一個「情緒化且沮喪」的人，「我希望伊隆最終能歸隊，但現在看來不太可能，因為他太過激動」。范斯也提到，川普對於馬斯克呼籲國會否決預算法案「有點難過」，但川普不想與馬斯克撕破臉，所以一直非常克制，「如果伊隆稍微冷靜一點，一切都會好轉」。

對於馬斯克附和彈劾川普、范斯上任的貼文，范斯認為此舉「根本沒幫助」，並重申川普「（總統工作）做得很好」。不過，范斯仍稱讚馬斯克是「不可思議的企業家」，其先前率領的「政府效率部」（DOGE）工作非常出色。

值得注意的是，馬斯克已刪除社群平台Ｘ上一些支持彈劾川普，以及川普與艾普斯坦有關的貼文。「路透」引述與馬斯克交談的人士指出，他的憤怒已開始平息，可能有意與川普修補關係。

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