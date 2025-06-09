洛城反驅移民示威 川普派2千國民兵鎮暴

洛杉磯民眾不滿聯邦當局強力掃蕩移民，7日與執法人員爆發激烈衝突。（法新社）

2025/06/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕基於對聯邦當局強力掃蕩移民的不滿，美國西岸加州地區連續兩天出現執法人員與抗議民眾激烈衝突的場面。總統川普指責州政府行動不力，七日下令部署兩千名國民兵（Natonal Guard）部隊。加州州長紐松（Gavin Newsom）批評川普做出具有目的性的煽動決策，只會加劇緊張情勢。

加州州長批川普 加劇緊張情勢

川普政府第二任期誓言加強打擊境內非法移民，向移民暨海關執法局（ICE）訂下每日至少拘捕三千名移民的目標。全副武裝的執法人員六日在洛杉磯各區域的工作場所執行醒目突襲行動，引發民眾憤慨，七日在洛杉磯市中心南部派拉蒙的執法工作站集結，進而引發對峙。

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示威民眾還聚集在洛杉磯市中心的聯邦拘留中心外，遭洛城警方宣告為非法集會，執法人員以催淚瓦斯和閃光彈逼退示威者，並拘留數人。網路上流傳的影片顯示，一輛燃燒中的汽車被設置在繁忙的交叉路口上，一名機車騎士朝行駛中的聯邦車輛投擲石塊，示威者向當地執法人員發射煙火。

白宮發言人李威特七日表示，川普已簽署總統備忘錄，部署兩千名國民兵，以處理被縱容至今的違法亂象，強調川普政府對犯罪行為和暴力，尤其是針對執行公務的執法人員而來的暴力，採取零容忍政策，並將此事歸咎於加州「不負責任」的民主黨領袖。備忘錄寫道，示威或暴力行為達到直接阻礙法律執行的程度，構成對抗美國政府當局的反叛形式，部隊被授權進行由國防部長決定、基於合理且必要以確保聯邦人員及財產之保護與安全的軍事保護行動。

川普還在社群媒體發文批評，「雖然每個人都知道州長紐渣（Newscum）和洛杉磯市長巴斯沒辦法做好自己的工作，若真是如此，聯邦政府將介入並解決問題。」

法新社報導，國民兵屬於後備軍事部隊，通常用於應對諸如一月加州大火等自然災害，即使也有壓制公民動亂的案例，但幾乎都會在取得當地政府官員的同意下進行。國防部長赫格塞斯則說，位於南加州彭德爾頓陸戰隊基地的現役隊員，正處於「高度警戒」狀態，若暴力現象持續下去，便會出動增援。

學者質疑 部署國民兵有違常態

紐松則反擊道，聯邦政府部署國民兵部隊的動機，是企圖激化衝突場面，並批評威脅要在美國國土部署現役陸戰隊，是「神智不清的行徑」，呼籲民眾不要使用暴力，避免讓川普得逞。

喬治華盛頓大學法學院教授狄金生（Laura Dickinson）指出，部署國民兵的舉動有違常態，不清楚川普是援引哪一條法律授權部署軍隊；若援引的是《反叛亂法》，必須發布公告解釋，而該法通常是最後手段。

美國移民暨海關執法局（ICE）6日在洛杉磯逮捕非法移民，引發民眾集結抗議，警方向示威者發射閃光彈。（路透）

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