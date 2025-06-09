中國「超大使館」危及國安 美促英阻興建

中國擬在標英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址興建歐洲規模最大中國使館。（中央社檔案照片）

2025/06/09 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國擬在英國倫敦金融城（City of London）和名勝古蹟倫敦塔（Tower of London）一帶興建歐洲規模最大的新使館，但英國媒體披露，由於存在國安疑慮，美國已敦促倫敦當局阻止中國的新使館建案計畫，否則將重新評估與英國的情報共享。

「否則重新評估美英情報共享」

中國政府認為，在西倫敦的駐英大使館現址已不敷使用，需另覓建地以搬遷，於是在二○一八年購入倫敦塔附近的英國皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址，做為新建大使館的預定地，佔地逾兩萬平方公尺，估計是現有使館的十倍有餘。

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由於這座巨型使館位於倫敦金融城與金絲雀碼頭（Canary Wharf）之間，且鄰近三個重要的資料中心，引發新館恐成為中國監控、跨境鎮壓、地下警察及間諜活動基地的疑慮，兩度遭地方議會否決，倫敦市政府則選擇不介入。

去年七月，英國工黨在國會大選中贏得執政權，新政府決定動用權限，於同年十月將中國使館建案召回中央審議。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）和英國GB新聞台（GB News）報導，由於新建使館預定地靠近重要通訊電纜，加劇美國對潛在間諜活動，以及關鍵金融通訊基礎設施易受攻擊的擔憂。據了解，美國總統川普已經示警英國首相施凱爾，不要讓中國使館建案繼續推進。

報導指出，此事據信已在美英貿易談判中被討論過，如果中國新使館建案計畫持續推進，美國外交官對於與英國盟友分享情報一事感到擔憂。美國一名高階官員向「週日泰晤士報」（The Sunday Times）表示，中國有可能獲取美國最親密盟邦之一的敏感通訊，讓美方深切關注。

GB新聞台報導，外交官示警，如果中國使館建案繼續發展下去，川普政府將重新考慮與英國的情報共享事宜。

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