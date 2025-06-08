美軍抵巴拿馬 參加保衛運河演習

美國駐巴拿馬大使館五日表示，美軍部隊已經抵達巴拿馬，參加旨在保護巴拿馬運河的軍事演習。圖為今年四月八日美國防部長赫格塞斯訪問巴拿馬期間，美巴兩國在運河舉行聯合巡邏演習。（美聯社）

2025/06/08 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國與巴拿馬兩國在今年四月簽署雙邊安全協議，允許美軍在巴拿馬運河附近進行訓練和聯合行動後，美國駐巴拿馬大使館五日證實，美軍部隊已經抵達巴拿馬，參加旨在保護巴拿馬運河的軍事演習。

落實兩國雙邊安全協議

「法新社」六日發自巴拿馬市的報導指出，美國大使館五日在聲明中表示，美軍陸戰隊第二營的官兵將與巴拿馬安全部隊一起進行森林行動訓練。聲明稱，美軍進入巴拿馬軍演必須得到巴拿馬的批准，以強調巴拿馬對其領土的完全控制。

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巴拿馬是在美國總統川普的壓力下簽署該安全協議。川普以中國對巴拿馬運河的影響力過大為由，威脅要收回這條連接太平洋和加勒比海的八十二公里長的運河。巴拿馬和中國都否認川普的說法，巴拿馬官員堅稱運河仍處於其自主控制之下。美國約四十％的貨櫃運輸量和全球約五％的貿易量都仰賴巴拿馬運河處理。

美巴雙邊安全協議允許美軍在運河周圍部署，但禁止建立永久性軍事基地。不過，巴國包括工會和其他組織抗議該協議侵犯國家主權，並且掩護前美國軍事基地回歸運河。近年來，美軍與其他拉丁美洲國家在巴拿馬參加了許多軍事演習。

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