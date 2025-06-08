美中貿易談判 9日倫敦續戰

美國總統川普六日宣布，美中經貿官員九日將在英國倫敦舉行貿易談判，川普並認為談判「應可順利進行」。（路透）

2025/06/08 05:30

川普認為談判「應可順利進行」 並稱習近平同意稀土出口美國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普六日宣布，美中經貿官員九日將在英國倫敦舉行貿易談判，是雙方時隔一個月後再次聚首，川普認為談判「應可順利進行」。川普也提到，在五日與中國國家主席習近平的通話中，對方已同意中國稀土磁鐵出口至美，這可能緩和兩大經濟體的緊張關係。

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川普是在自家社交平台「真實社群」發文披露美中第二輪經貿會談的消息，指財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾將與中方對等官員會面，商討有關貿易協議的問題，「會談應該會非常順利」。川普前一日才與習近平通電話約一小時半，是川普一月底重返白宮後，兩人首次通話，討論雙方上一輪談判達成初步貿易協議中的複雜細節，並強調這對兩國都有正面結果。

美國四月對中國商品加徵高達一四五％關稅，中國也以一二五％關稅反制，但美中經貿團隊上月九日在瑞士日內瓦談判同意暫時放寬關稅，美對中降至卅％，中對美則是十％，但限期只到八月初。川普近日指責中國違反協議，之後美國官員進一步說明中方在關鍵礦產和稀土磁鐵出口核准作業方面拖泥帶水。

中方已核發稀土暫時出口許可

川普六日在「空軍一號」上被問到習近平是否同意出口稀土磁鐵至美時，回答「對，他同意」。與此同時，「路透」也引述兩名知情人士指出，中國已向美國通用汽車、福特、斯特蘭蒂斯等三大汽車製造商的稀土供應業者核發暫時出口許可，部分許可的效期長達六個月，但不清楚包含的數量或品項，也不知道中國是否準備放寬稀土許可程序。中國四月廣泛限制稀土和相關磁鐵出口，為全球汽車、航太、半導體和軍事承包商的核心供應鏈造成困擾。

「紐約時報」指出，美國的稀土磁鐵工廠早在廿多年前遷廠中國，現在全球每年生產約廿萬噸高品質稀土磁鐵，高達九成來自中國，一成則由日本業者在本地與越南生產，但主要提供日本車廠使用。中國的優勢在於環保門檻低，以及官方提供無限制預算興建精煉及製造廠，甚至還有卅九所大學設有專門學科，研發高門檻的稀土處理新技術。

美國商務部主管外銷事務的前助理部長尼卡塔坦言，中國持續抓住美國和全球的供應鏈痛處。熟悉中國市場的汽車業顧問鄧恩更說，中國有能力癱瘓美國廠房生產線。儘管美國早已意識到缺少稀土供應鏈的衝擊，並長年催促恢復境內生產，包括南卡羅來納州和德州業者預計今年恢復生產，但該產業投入資本大，利益卻微薄，美國想急起直追難度頗高。

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