泰柬爭議邊界駁火升溫 雙方持續增兵

泰國民族主義團體6日在柬埔寨駐泰國大使館前，抗議柬埔寨侵犯邊境。（歐新社）

2025/06/08 05:30

雙邊對話 柬拒絕泰降溫提案

〔編譯管淑平／綜合報導〕泰國和柬埔寨上月底在兩國爭議邊界交火後，情勢未見緩和，泰國國防部長七日下令在邊境增兵，回應柬埔寨增派部隊的行動。

上月廿八日兩國軍隊在爭議邊境短暫交火，導致一名柬埔寨士兵喪生，儘管雙方政府這幾天都發表措辭謹慎的聲明，表達致力於對話解決爭議，但是泰國副總理兼國防部長普譚七日表示，柬國在前一日舉行的雙邊對話中，拒絕泰國提出的降低情勢緊張提案、包括撤回部隊，「而且，當地已見加強軍力部署，升高邊境緊張，因此泰國政府認為有必要實施額外措施，因應此情勢加強我國軍事部署」。普譚並未詳細說明雙方增兵狀況。

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暫停觀光 貿易、移工不受影響

泰國軍方同日另外發表的聲明指控，柬埔寨士兵和平民一再入侵泰國領域，「這些挑釁以及增兵行動，都透露出打算動用武力的明確意圖」；陸軍司令帕納已簽令，授權邊境部隊指揮官管控所有泰柬邊界關口。同時，泰國東部與柬國交界的尖竹汶省政府七日表示，當地兩處邊境關口暫停兩邊旅客往來，但是貿易不受影響，柬國移工也依然可過境進入泰國。

泰國總理貝東塔六日召開國安會議，表示軍方準備好捍衛主權；軍方晚間發表態度強硬的聲明，軍方準備好「在必要時發動高層級軍事行動予以反擊」。當天上午有大約兩百人到柬埔寨駐泰國大使館前抗議，表示力挺軍方捍衛國家主權。

柬埔寨外交部尚未回應泰國最新聲明。柬國總理韓馬內七日在一場演說中指出，「我們的立場是，不發起衝突，但是要自衛」，並表示柬國軍隊準備好抵禦侵略。

泰柬兩國邊界長達八一七公里，其中有幾處至今未劃定界線，兩國互爭主權；二○○八年因位於爭議邊境上十一世紀寺廟柏威夏寺歸屬權，邊境爭議升高，並導致兩國軍隊於二○一一年一連多日交火。最新這起事件，泰國指控是在泰東烏汶省爭議邊境的柬國士兵先開火，泰軍還擊，雙方交火約十分鐘後，柬方要求停火。

事發後，兩國總理通話，同意共同致力解決問題、防止情勢惡化，不過，柬國擬訴諸聯合國國際法院（ICJ）處理，而泰國希望以「聯合邊界委員會」（JBC）等現有雙邊機制協商解決。兩國日前敲定十四日召開聯合邊界委員會會議，泰國外交部七日表示，依然致力於進行這場會談。

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