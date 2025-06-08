「讓歐洲再次偉大」 歐盟右傾勢不可擋

歐盟數個國家進入全國大選週期，選舉結果可能進一步推動歐盟右傾。圖為德國社會民主黨及前總理蕭茲支持者高舉「讓歐洲再次偉大」標語。（歐新社檔案照）

2025/06/08 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕歐洲近年右翼民族主義崛起，加上美國總統川普勝選及其「讓美國再次偉大」（MAGA）推波助瀾，進入新一輪選舉週期的歐盟成員國，可能在二○二七年出現八名強硬右派或是極右派領導人，形成「讓歐洲再次偉大」（MEGA）勢力。

二○二七年或有八國民族主義領導人

英國「每日電訊報」報導，歐洲當前已有由右派領導的義大利、匈牙利政府，以及做為德國最大反對黨的右翼極端主義政黨「另類選擇黨」，日前疑歐派右翼民族主義者納夫羅茨基當選波蘭總統，進一步推動歐盟右傾。川普指控歐盟在貿易及利用法規限制科技公司搞垮美國，誓言要推動歐洲版「再次偉大」運動。右翼候選人上位將有助於川普推動其政治議程。

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進入選舉週期的國家包括今年十月的荷蘭、捷克；二○二六年匈牙利、瑞典；二○二七年義大利、西班牙與法國。

若二○二七年右派勢力在歐洲大獲全勝，將大幅撼動歐盟在移民、烏俄戰爭及淨零排放等政策方向。專家認為，波蘭總統大選結果以及荷蘭政治動盪，將強化MEGA在歐洲的風潮。

德國智庫「歐洲外交關係協會」資深政策研究員澤爾卡指出，其他國家的民眾會留意並受到其他地區的政治影響，「這種示範效應最大來源不是其他歐洲國家，而是來自美國」、「川普的選戰替橫跨歐洲的極右翼及其選民在合法性和信心上打了強心針」。

備受矚目的選戰包括做為歐盟核心國家的法國。極右派「國民聯盟」（RN）在去年六月大選躍升國會單一最大政黨，領袖瑪琳．勒班進而成為二○二七年熱門總統候選人。然而，勒班在三月卅一日遭法院裁決貪污罪成立，五年內禁止競選公職。不過據民調顯示，無論是勒班或國民聯盟主席巴德拉出馬，都能勝過接替總統馬克宏競選的前總理阿塔爾，關鍵在於其他政黨是否會在第二輪投票時，集中力量避免國民聯盟贏得政權。

另外，義大利總理梅洛尼自二○二二年上任後，團結了國內的保守派勢力，打響強硬右派在歐洲的信心和聲望，並視自身為川普與歐洲的協調人，被看好能在二七年選舉中再次勝出。

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