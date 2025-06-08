川馬交惡衝擊減稅法案 共和黨焦急

川普與馬斯克隔空交惡，引發國會共和黨人對明年期中選舉以及大而美法案衝擊的憂心。（美聯社）

2025/06/08 05:30

盼兩人盡快和解 以免傷及期中選舉選情

〔編譯林家宇／綜合報導〕全球首富馬斯克因「大而美法案」與美國總統川普隔空交惡，使國會共和黨人頭痛不已，亦加劇了法案爭議性。川普與馬斯克兩人尚無意公開和解，許多共和黨人已表態站隊川普，但也期盼川馬之爭盡快平息，以免內訌傷及共和黨的期中選舉選情。

馬持續抨擊法案 助長財政鷹派論述

大而美法案五月廿二日在眾院以二一五票同意、二一四票反對通過。「華盛頓郵報」指出，由於國會共和黨不乏有反對、排斥法案，唯恐增加逾三兆美元赤字、使既有的卅六兆美元聯邦債務雪上加霜的「財政鷹派」，馬斯克持續公開抨擊減稅法案，自然助長財政保守人士的論述及底氣。

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不畏壓力跑票的共和黨肯塔基眾議員馬西見獵心喜，向記者形容川馬爭吵堪稱其人生最愉快的一天。其他迫於壓力同意法案的財政鷹派議員，期盼馬斯克的反對行動促使參議院做出改變，納入更多削減支出的法案內容。

眾議院議長強生表示，「我不會和馬斯克爭執如何建造火箭」、「所以我也希望他別和我爭辯如何制定、通過法案」。

大而美法案的立論基礎，在於利用馬斯克先前領導的「政府效率部」（DOGE）精簡聯邦人事及開銷所節省下來的經費，打平法案所涵蓋的支出及減稅額度。馬斯克最初宣稱能夠騰出兩兆美元，後來修正為一兆美元，直到他上月卸下職務，成果僅一七五○億美元。

DOGE撙節不夠 難為減稅法案辯護

紐約智庫「曼哈頓研究所」資深研究員里德爾向華郵指出，關稅和DOGE被視為能夠提供足夠的赤字削減，然而期望落空，DOGE省下的支出杯水車薪，國會共和黨也因為無法以DOGE合理地為減稅辯護感到沮喪。

馬斯克接連在社群媒體暗示「彈劾川普」和籌組新政黨，儘管共和黨人認為兩種情境成真的可能性不高，但在得捍衛參、眾兩院些微多數的關鍵選舉中，仍對兩名共和黨指標性人物的紛爭感到憂心。

另據「路透」報導，為避免明年的期中選舉受到衝擊，共和黨議員正試著迴避川馬交火。內布拉斯加選區眾議員貝肯表示，「當出現分歧時，分裂的團隊也不會有好的表現」。

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