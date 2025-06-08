此消彼長／中國複製美國培訓計畫 擴大非洲軍事影響力

美國非洲司令部司令蘭里上月廿八日在肯亞首都奈洛比出席非洲國防首長會議，並在會議期間表示，中國正在複製美國培訓非洲軍官的計畫以擴大在非洲的影響力。（歐新社）

2025/06/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港「南華早報」報導，隨著中國以軍援、培訓與軍售來擴大在非洲的影響力，但美國川普政府在此同時卻大砍援助經費與改採交易式援助之際，美國非洲司令部司令蘭里（Michael Langley）日前警告，中國人民解放軍正在複製美國過去培訓非洲軍官的計畫。

加強軍援、軍訓非洲各國

蘭里是在上月底於肯亞首都奈洛比舉行的「非洲國防首長會議」場外，做上述表示。蘭里警告，中國在非洲複製美國的培訓計畫，像是提供撥款以培訓外國軍事與文職人員的「國際軍事教育及訓練」（IMET），「他們（中國）正試圖複製我們在IMET計畫中做得最好的事。」

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蘭里還在前述會議上說，美國國防部長赫格塞斯交付給他的另一項任務，是「對抗中國共產黨在（非洲）大陸的軍事野心」；美國正採取將安全與貿易掛鉤的做法，例如華府與剛果民主共和國達成的「礦產換安全」協議，就是剛果民主以其關鍵礦產來換取美國助其結束內戰。

美國過去透過IMET培訓數以千計的非洲軍官，但川普上台後大砍對外援助已重創該計畫，儘管美國目前仍持續培訓非洲軍官，但人數持平或走跌；相較之下，北京當局則加碼培訓非洲軍官，像是在上月接待來自四十國近一百名非洲軍官。

去年九月，習近平在中非合作論壇峰會上承諾邀請五百名非洲軍官訪中、在截至二○二七年的三年內培訓六千名非洲軍事人員，及將軍援非洲十億元人民幣以推進中國的全球安全倡議。此外，中國還是非洲的主要軍備供應國，特別是在貧窮、動盪、恐怖組織猖獗的沙赫爾（Sahel）地區。

專家警告，美中兩強在非洲的影響力恐此消彼長。智庫「哈德遜研究所」高級研究員歐德高表示，美歐在冷戰結束後漠視非洲，但中國則看到非洲的經濟與戰略潛力；中國在非洲的戰略接觸日益增長，對美國構成威脅，目前的情況顯示，中國將深耕非洲，而美歐在該區的存在則被視為不可靠又不穩定。

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