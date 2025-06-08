此消彼長／自由亞洲電台斷糧 中國加碼大外宣

美國「自由亞洲電台」聯邦經費被砍，在加上中國加碼強力對外放送，美國已在西藏與新疆等地失去話語權。圖為今年四月拍攝的「自由亞洲電台」華府總部的接待櫃台。（美聯社）

2025/06/08 05:30

川普停止資助RFA 西藏新疆宣傳遭中壟斷

〔編譯張沛元／綜合報導〕「華盛頓郵報」六日報導，過去被視為美國對抗中國與俄羅斯宣傳戰先鋒的「自由亞洲電台」（RFA）因聯邦補助被砍、形同滅台兩個多月，同一時間北京當局在對遭其迫害的西藏與新疆等地擴大國家宣傳的資訊戰上取得重大進展，甚至逐漸形成區域壟斷。

請繼續往下閱讀...

資金因興訟恢復 但未來難料

美國總統川普今年三月中旬簽署行政命令，要求包括美國國際媒體署（USAGM）在內的多個聯邦機構終止所有法定之外的活動，導致包括RFA台、數個對抗中俄大外宣的美國媒體無法透過USAGM取得聯邦資助，大量員工也被迫休假；儘管政府資金稍後因RFA員工訴諸法律而被法官下令恢復，但該電台的未來仍岌岌可危。

根據一份為接受USAGM資助機構準備的分析報告，RFA與其他接受USAGM資助的新聞機構經費被砍，已讓中國得以填補節目空缺並擴大其大外宣的覆蓋面。RFA在川普下令前於六十個短波頻率上播放廣播節目，但在川普下令後已不再使用這些頻率；同一時期，根據該分析，中國的國營廣播電台新增八十個廣播頻率，干擾原由RFA使用的頻率，以及在更多頻率上增加與延長時間播放。

該分析著重在中國及其周邊短波廣播使用情況。短波訊號可傳播數千英里、能規避嚴審網路國家的限制，以及能隱匿聽眾身分使之免遭當局報復；由於短波廣播不追蹤聽眾，因此並不清楚有多少人因RFA停播而受到影響。但對本就封閉的地區而言，即便小干擾也會造成大衝擊。例如，隨著RFA三月底起不再對西藏與維吾爾聽眾放送，北京在同一時期新增廿六個藏語頻道與十六個維語頻道，擴大其宣傳的覆蓋面。

華郵指出，隨著RFA的撤出，影響力日益增強的頻道是「中央廣播電視總台」（CMG）的子公司。CMG是受中共宣傳部門監管的國營企業集團，自二○一八年以來，CMG旗下的媒體，包括「中央人民廣播電台」和「中國國際廣播電台」（CRI）進行徹底改組，擴大了在國內的覆蓋範圍，並積極進軍海外新地區，目前使用超過六十五種語言播出，試圖與西方爭奪「話語權」。

英大砍BBC預算 也助長中俄威脅

此外，英國外交部與文化部共同推動成立的「英國軟實力委員會」在年初報告中警告，隨著中俄兩大敵對國家加碼資助媒體，加上英國政府近日大砍「英國廣播公司」（BBC）預算，BBC恐有「失去全球影響力」的風險。該報告警告，雖然BBC在G20國家中仍保有強大影響力，但在全球南方國家與新興強權中的影響力正輸給中俄。英國媒體以資訊自由為由提出要求，該報告內容才得以曝光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法