哈佛外籍生新禁令／川普祭禁入境 與法官過招

白宮宣布，國際學生入讀哈佛大學的入境將被「暫停與限制」6個月，已經在校的海外學生簽證則可能遭終止。哈佛校方批此為川普政府的非法報復。（法新社檔案照）

2025/06/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普四日以國家安全、校園反猶太主義以及與中國關係匪淺等理由，簽署公告下令暫時禁止哈佛大學外籍新生入境美國，歷時六個月，以及考慮撤銷哈佛在校外籍生的簽證。哈佛校方直指遭當局非法報復並誓言保護國際學生，但該校外籍生已人心惶惶。

根據公告，任何持非移民簽證Ｆ、Ｍ或Ｊ的哈佛外籍新生將被暫停入境美國六個月，以及指示國務卿魯比歐考慮撤銷哈佛現有外籍生的Ｆ、Ｍ或Ｊ簽證。Ｆ、Ｍ為學生簽證，Ｊ為交流訪客簽證。此外，公告中還說，就讀其他美國大學的外籍生暫不受影響。此入境禁令即日生效，六個月期滿時將依司法部長與國土安全部長聯合向總統遞交的建議考慮是否續延。

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川普在宣告中開宗明義指出，進入美國高等教育機構求學、研究或任教是美國給予的特權，而非保障。川普說，哈佛被聯邦政府認定不再是值得信賴的國際學生與交流訪問學者計畫的操辦單位。這是川普首度直接動用總統權力對付哈佛。目前並不清楚川普如何執行此入境禁令，但顯然是回應稍早法官巴洛茲宣布延長臨時禁制令。川普政府稍早下令禁止哈佛招收外籍生，哈佛提告後獲得法官頒布暫緩實施的禁制令，川普因此又出招，下令禁止哈佛外籍新生入境美國以規避法官的禁制令。但法律專家指出，川普此舉難以繞過法官，明顯就是在報復，無關國安。

在此同時，美國教育部長麥克馬洪則把矛頭對準位於紐約的另一所常春藤名校哥倫比亞大學，以校方漠視猶太學生在校園挺巴勒斯坦活動中被騷擾為由，揚言撤銷該校的學術認證，哥大恐因此失去一大財源，哥大生也將無法獲得聯邦補助與學貸。

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