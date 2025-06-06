聯手制中 日歐將簽署情報保護協定

日本與歐盟近期將就正式簽署允許交換安全保障相關機密情報的「情報保護協定」啟動談判。圖為歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（右）今年4月在布魯塞爾，會晤出席「歐盟─日本戰略對話」的日本外務大臣岩屋毅（左）。（法新社檔案照）

2025/06/06 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕日本共同社報導，日本政府與歐盟近期將就正式簽署允許交換安全保障相關機密情報的「情報保護協定」啟動談判。日歐將於七月在日本舉行定期領袖會談，報導指出，預定屆時將公布相關的訊息。

近年來，歐洲國家對印太地區安全環境的關切大增，中國已成為僅次於美國的全球第二大軍力，尤其正在加強網路、太空和人工智慧（AI）等新領域的能力，歐盟因而在二○二一年四月發表印太戰略，加強對印太地區的參與。

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面對中國的軍事擴張，日本也開始重視與歐盟成員國的關係。去年十月，日本首次參加北大西洋公約組織（NATO）國防部長會議，二○二三年與英國簽署「相互准入協定」（RAA），升級為「準同盟」關係，去年也啟動與法國簽署RAA協定的磋商。

去年十月，歐盟外交理事會決定授權外交與安全政策高級代表，就日歐簽署「情報保護協定」展開談判；同年十一月，時任歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾訪日，並與日本外務大臣岩屋毅簽署「安全保障及防衛夥伴關係」協議。這是歐盟在印太地區首個安全防衛夥伴關係，雙方將亞歐安全定義為「不可分割」，擴大在海洋安保、網路、防衛產業和太空安保等領域的合作。

報導指出，歐盟執委會主席馮德萊恩和歐盟理事會主席柯斯塔預定七月訪問中國，出席中歐建交五十週年的領袖會談。兩人預定在訪中後順道訪問日本。

報導說，歐盟領袖與日本首相石破茂的定期領袖會談中，除了對啟動日歐「情報保護協定」的談判表示歡迎外，還將把強化防衛產業基礎做為優先議題，為開啟防衛產業對話推進協調達成共識。日歐若簽署「情報保護協定」，並設置防衛產業對話機制，將進一步深化日歐合作關係。

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