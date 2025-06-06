川普下令調查失能「代簽」拜登斥荒謬

美國總統川普（左）下令調查前總統拜登（右）在任期間是否由幕僚掩飾其認知能力衰退，並質疑拜登是否親自簽署政策文件與赦免令。拜登則駁斥川普的指控「荒謬錯誤」，旨在轉移民眾對國會有利於富人減稅法案的注意力。（法新社檔案照）

2025/06/06 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普四日下令調查前總統拜登在任期間是否由幕僚掩飾其認知能力衰退，並質疑拜登是否親自簽署政策文件與赦免令；這項行動代表川普追殺政敵的新高峰，也可能成為共和黨挑戰拜登總統任期合法性的基礎。拜登則強硬駁斥這指控「荒謬錯誤」，稱川普此舉旨在轉移公眾對國會有利於富人減稅法案的注意力。

質疑神智不清批核重要文件

川普簽署備忘錄，要求白宮法律顧問沃靈頓與司法部長邦迪展開調查，針對拜登是否「失能」、是否有人「冒名行使總統權力」，並特別點名調查拜登是否使用自動簽名機（autopen）在神智不清下批核重要文件。川普指控，數千份政策文件與赦免令都是由他人透過自動簽名機代表拜登簽署，形同「篡奪總統職權」。

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拜登批轉移富人減稅注意力

拜登與民主黨人則駁斥川普行動為「政治操作」。拜登在聲明中強調：「我在任內做出的所有赦免、行政命令、立法與公告，都是我親自決定的。任何聲稱我沒做主的說法，都是荒唐與錯誤的。」他說，這一切都是川普和國會共和黨人企圖轉移外界對他們災難性稅收立法的關注。

川普政府鎖定調查焦點包括拜登任內數項具爭議的赦免行動，其中包括赦免其兩名弟弟與妹妹，以免他們在川普重新執政後面臨報復性調查。此外，拜登也赦免了參與調查二○二一年國會山莊騷亂事件的眾院委員會成員。

八十二歲的拜登去年因在一場災難性的總統選舉辯論後，其年齡與精神敏銳度備受質疑而退出競選連任，上月更透露罹患攝護腺癌。川普長期以來不僅質疑拜登的精神狀況，也經常暗示其幕僚不當使用自動簽名機篡奪總統權力。

自動簽名機在白宮的使用已行之有年，過去歷任總統在授權與決策確立後，均可合法使用此機器簽署文件，並無違憲或失職之虞。

國會方面，共和黨掌控的眾議院監督委員會也同步展開調查。主席柯默表示，已要求前白宮幕僚長克萊恩以及前白宮高級顧問唐尼倫等五名前高級幕僚出面接受逐字記錄的訪談。柯默稱：「這些人是拜登白宮內部運作與其身心狀況的第一手見證人。」

共和黨人聲稱，這項調查旨在釐清「究竟誰在白宮下達命令」，認為這關係到美國民主制度的運作正當性。柯默也重申對拜登醫師歐康納及其他幾名親信幕僚的傳訊要求，他警告，若這些人不願出席，將於本週內發出傳票。而民主黨則反批這場調查是「煙幕彈」。

目前尚不清楚是否真能推動調查進入司法層級。美聯社指出，川普這項行動凸顯他持續不承認二○二○年敗選結果，並再度以法律手段追殺政敵。

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